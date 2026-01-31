Türkiye'nin Milli Füzeleri İçin Yeni Motor İhracatı Başlıyor - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'nin Milli Füzeleri İçin Yeni Motor İhracatı Başlıyor

31.01.2026 11:21
Türkiye, milli füzeler için jet motoru üretiminde yurt dışı bağımlılığını azaltarak ihracatını artırıyor.

Türkiye'nin milli füzelerini yurt dışı bağımlılığından kurtaran jet motorlarının hem sayısı hem de ihracat başarıları artacak.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve KALE Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin 10 milyar dolar civarında ihracatla dünyanın ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı arasına girdiğini ifade eden Okyay, bunun çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Savunma sanayi ihracatının diğer sektörlerden çok farklılık taşıdığını, birçok unsurun bir araya gelmesiyle gerçekleştirilebildiğini dile getiren Okyay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sektörde ihracatı artırabilmek, özellikle ihracat yaptığımız ülke sayısını artırabilmek çok önemli bir başarıdır. O yüzden geldiğimiz nokta, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve sektör temsilcisi olarak bizi çok gururlandırıyor, çok mutlu oluyoruz. Savunma sanayindeki gelişim hem ülkemiz içinde hem de ülkemiz dışında çok yakından izleniyor. Hakikaten aslında çok da büyük bir hızla bu gelişimi yakaladık. Bu işler yapılamaz işler değil belki ama bu kadar kısa zamanda yapılması hakikaten çok dikkati çekiyor özellikle yurt dışında.

Bu dönemde SASAD'ı temsilen Avrupa Savunma ve Havacılık Sanayicileri Derneği'nin de yönetim kuruluna girdim. Orada da hakikaten gördüğüm ilgi farklıydı, sürekli 'Türkiye olarak bu atılımı nasıl yaptınız?' sorusu geliyordu. Bunun altında yatan çok sebep var ama burada devletle özel sektörün el ele vermesi önemli. Savunma sanayini yöneten yapı olan Savunma Sanayii Başkanlığımız, kullanıcı makam olan Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, öte yandan özel sektör birlikteliği ve siyasi irade de arkasında olduğu zaman bu başarı yakalanabiliyor."

Milli füzelerin arkasındaki milli güç

Osman Okyay, KALE Grubu bünyesinde yer alan Kale Jet Motorları ile belli itki seviyelerinde, özellikle de seyir füzeleri, kamikaze dronlar, dolanan mühimmatlar gibi alanlarda kullanılan jet motorlarını geliştirip ürettiklerini söyledi.

Bu motorları 2012'de geliştirmeye başladıklarını ve 10 yıl sonunda ilk motoru oluşturduklarını anlatan Okyay, arkasından çok hızlı şekilde, 2-3 sene içinde 2 motor daha çıkardıklarını dile getirdi.

Okyay, "Dolayısıyla şu anda 3 motorla, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği, ROKETSAN'ın ağırlıklı olarak ürettiği seyir füzeleri platformlarının motorunu, itki sistemlerini sağlıyoruz. KARA ATMACA, ÇAKIR, ATMACA, SOM gibi füzelerimizin motorlarını temin ediyoruz." dedi.

Brezilya'ya sevkiyat başladı, artarak sürecek

Bu alanda motor geliştiren ve üreten şirket sayısının dünyada çok olmadığını vurgulayan Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Batı dünyasında bir elin parmaklarını geçmiyor. Dolayısıyla siz bu motorları geliştirdiğiniz zaman dünyada yeni platform geliştirecek ülkeler motor konusunda arayışa giriyorlar. Çok fazla da bir arz yok bu konuda. Dolayısıyla biz de o 3-5 firmadan bir tanesi olduğumuz için bizim de kapımızı çalıyorlar. Füze projelerine motor sağlamaya başladık. Buna 2025 senesinde Brezilya'ya, Brezilya Deniz Kuvvetleri için geliştirilen bir seyir füzesine motor sağlayarak başladık. Şu anda füze geliştirme çalışmaları devam ediyor, biz motor sevkiyatımızı başlattık ve şu anda füzeyle entegrasyonu çalışıyor firma. Arkasından uçuşlu testler vesaire için motor sayıları artarak sevk etmeye devam edeceğiz. Bu bizi çok mutlu etti, çok gururlandırdı. Jet motoru gibi genelde ülke olarak dışa bağımlı olduğumuz bir alanda ihracat yapabilir hale gelmek bizi en duygulandıran konuydu.

Bunun arkası gelecek gibi görünüyor. Başka ihracat imkanları da söz konusu şu anda. Konuştuğumuz 12-13 ülke, firma var. Belli bir potansiyel ve ilgi var. Biz çantayı alıp gitmiyoruz, daha çok gelip bizi bulmaları şeklinde gerçekleşiyor. O yüzden daha bir ümitvar bakabiliyoruz ihracat potansiyeline. Bir yandan da motor geliştirme çalışmalarımız devam ediyor, 4 yeni motor geliştirme çalışması aynı anda, paralel devam ediyor. Bu kolay bir şey değildir. Bir jet motoru geliştiriyor olmak bile güzel bir şeyken biz aynı anda paralel 4 motor birden geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii çok zorluyor ama çok motive bir ekibimiz var. Dolayısıyla bunun altından da rahatlıkla kalkabileceğiz diye ümit ediyorum."

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Brezilya, Türkiye, İhracat, Ekonomi

