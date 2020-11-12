"Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız" - Son Dakika

"Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız"

12.11.2020 09:52

Türkiye'nin sanayi devlerinden Sultanlar Grubu, yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettiklerini açıkladı.

Türkiye'nin sanayi devlerinden Sultanlar Grubu, yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettiklerini açıkladı. Arılac markasıyla üretilen kaşık mamaları, pişirilmeden hazırlanma özelliğiyle öne çıkıyor. Sultanlar Grup'a bağlı Tibet A.Ş Genel Müdürü Haluk Köseoğlu, yabancı markalarla rekabete hazır olduklarını söyleyerek, ilk aşamada yüzde 25'lik pazar payı hedefleri olduğunu dile getirdi.

Kenton, Camsil, Ernet gibi markaların üreticisi Sultanlar Şirketler Grubu, bebek ek gıdası sektörüne yeni bir ürünle giriş yaptı. Türkiye'nin sanayi devlerinden biri olarak gösterilen grubun bünyesinde bulunan Arı Gıda, Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk pişirilmeden hazırlanan ek gıdası Arılac'ı üretip satışa sunduğunu duyurdu.

"YABANCI FİRMALARLA REKABETE HAZIRIZ"

75 yıllık bir firma olduklarını söyleyen Sultanlar Grup'a bağlı Tibet A.Ş Genel Müdürü Haluk Köseoğlu, "Türkiye'de el değmeden tam otomasyonla üretim yapan bir firmayız. Bünyemizde 2 bin çalışanımız var. Arılac markası ile pişirilmeden hazırlanan ek gıda üretimine başladık. Yerli üretim, yerli sermayeye sahip olan ilk markayız. Yabancı firmalarla rekabete hazırız, üretim süreçlerimizi tamamladık. BRC denetimlerini geçirdik. Hammaddeyi yurt içinden tedarik ettiğimiz için rekabetle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

"TALEP ÇOK FAZLA, İHRACATA HAZIRIZ"

100'ün üzerinde ülkeye ihracat hedefleri olduğunu anlatan Köseoğlu, "Türki cumhuriyetler, Azerbaycan ve Özbekistan ile ciddi ticari bağlantılarımız var. Bunun yanı sıra yakın coğrafyamız, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, Latin ve Kuzey Amerika'da öncelikli ihracat hedefimizin olduğu bölgelerdir. Çok fazla talep aldık ama önceliğimiz ürünün Türkiye'deki ulusal ve yerel market zincirlerinde olmasıdır, süreci tamamlamak üzereyiz" diye konuştu.

"YURT DIŞINDA DA ÜRETİM YAPABİLİRİZ"

Ek besinlerin, bebek ve küçük çocuk bulunan her 100 hanenin 35'ine ulaştığını aktaran Köseoğlu, "Pandemiden her sektörde olduğu gibi biz de etkilendik. Fakat aileler çocuklarının bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ek gıdaya önem veriyor. 1 milyar liralık bir pazardan söz ediyoruz. Pazarın salgınla daha da büyüyeceğini düşünüyorum. İlk başta minimum yüzde 25 pazar payı hedefimiz var. Türkiye'de çocuk başına ek gıda tüketimi 3 kilo civarında, yılda 1 milyar lira gibi hacim demek. Yurt dışında da üretim yapmak ve ulaşamadığımız ülkelere de erişmek gibi bir hedefimiz var. Küresel bir marka olarak ek gıdayı bütün dünyaya yaymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CİRONUN YÜZDE 10'U AR-GE'YE AYRILDI

Çocukların sağlığına ve güvenliğine öncelik verdiklerini vurgulayan Haluk Köseoğlu, "Bu noktada da gıda alanında uzman Ar-Ge ekibimizle iş süreçlerimizi yönetiyoruz. Arı Gıda olarak yıllık ciromuzun yüzde 10'una yakınını Ar-Ge çalışmalarımıza ayırıyoruz. Buradaki aksiyon planımızın temelinde Ar-Ge faaliyetlerine ayırdığımız bütçeleri daima geliştirmek bulunuyor.  Bu çalışmalarımızın toplamında hedefimiz; ebeveynlerin bebeklerine güvenle verebilecekleri besleyiciliği ve fonksiyonelliği yüksek ürünleri geliştirmek.  Mevcut ürün grubuna yeni ürünler eklemek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"A, C, D VİTAMİNİNDEN ZENGİN, YAPIMI KOLAY"

Ar-Ge Müdürü Dr. Hande Erel ise, "Arı vitaminli, mineralli sütlü pirinç unu pişirilerek yapılıyordu. Arılac tahıl bazlı bebek ve küçük çocuk ek gıdası ise kaynatılmış ılıtılmış su ilavesi ile pişirilmeden hazırlanıyor. Bebeklerin en temel besini anne sütüdür ama 6'ncı aydan sonra ek gıdaya geçiyoruz. Çocuklar, meyve, sebze, tahıllar tüketmeye başlıyor. Yeni çıkardığımız ürün ise bu kategoriye giriyor, pirinç alerjik olmaması, kolay sindirilmesi açısından bu ürün grubunda en sık kullanılan tahıllardan bir tanesidir. Annelere ek gıda kullanımında kolay hazırlanan bire alternatif sunuyoruz. İçerisinde 13 vitamin ve 6 mineral katkısıyla besleyici zengin bir ürün çıkardık. A, C, D vitamini açısından zengin, demir ve çinko içeriyor. Üründe kullandığımız tahılların tamamı yerlidir, yerli üreticilerimizden tedarik ediyoruz" diye konuştu.


Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız
Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız
Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız
Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız
Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız
Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız
Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Yabancı, Bebek, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk kaşık mamasını ürettik; rekabete hazırız' - Son Dakika Ekonomi


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