Türkiye-Özbekistan İş Birliği Programı İmzalandı

Dışişleri Bakanı Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov tarafından, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Dördüncü Toplantısı'nın ardından, 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı' imzalandı. - ANKARA