Türkiye-Somali Adli İş Birliği Gelişiyor

09.02.2026 17:12
Adalet Bakanı Tunç, Somali Bakanı ile görüşerek iş birliği anlaşmalarını değerlendirdi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Ülkeler arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede; Bakan Tunç, Türk milletinin gönlünde Somali halkının özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Türkiye ve Somali arasında yürütülen adli iş birliğine değinen Tunç, "2024 yılı Ocak ayında suçluların iadesi anlaşması ile bakanlıklarımız arasında iş birliğine dair mutabakat zaptını, aynı yılın aralık ayında ise cezai konularda adli yardımlaşma anlaşması ve hükümlü nakli anlaşmasını birlikte imzalamıştık. Bu anlaşmalarla ülkelerimiz arasındaki mevcut adli iş birliğini kurumsal bir yapıya dönüştürerek, bu alandaki ilişkilerimizi akdi bir zemine kavuşturmuş olduk" dedi.

'UYAP, 26 MİLYON KULLANICIYLA ULAŞTI'

Görüşmede Türkiye'nin yargı alanında gösterdiği dijital dönüşüm başarısını anlatan Bakan Tunç, "2007 yılında hayata geçirdiğimiz Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), 24'ü uluslararası olmak üzere toplam 49 ödüle layık görülmüştür. UYAP adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan bir bilişim sistemidir. UYAP, entegrasyon çalışmaları kapsamında 63 kurumla 205 farklı entegrasyonu tamamladı. UYAP sistemi sayesinde avukatlarımız, vatandaşlarımız, hakim, savcılarımız, bilirkişilerimiz hepsi bu sistem üzerinden dosyaları görüntüleyebilmektedirler ve bu sistem üzerinden görüntülü duruşmalar gerçekleştirilebilmektedir. UYAP Vatandaş Portal bugün itibarıyla 26 milyon 347 bin kullanıcıya ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Sheikhali de adli iş birliği kapsamında Türkiye'nin tecrübe paylaşımından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Türkiye, Somali, Son Dakika

