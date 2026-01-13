Türkiye-Somali Eylem Planı İmzalandı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Somali Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İmzaladığımız 2026-2027 Eylem Planı sayesinde; mevcut işbirliğimizi daha da derinleştirecek, Bakanlıklarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına giden yolu açacağız" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye-Somali Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı'nı kıymetli mevkidaşım Sayın Prof. Dr. Salim Alio Ibro ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. İmzaladığımız 2026-2027 Eylem Planı sayesinde; mevcut işbirliğimizi daha da derinleştirecek, Bakanlıklarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına giden yolu açacağız. Çalışma hayatı ve istihdam başta olmak üzere birçok konuda vatandaşlarımız için karşılıklı en yüksek faydayı sağlayacak çalışmaları birlikte yapacağız" ifadesini kullandı.