Türkiye-Somali İş Birliği Güçleniyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Somali Ortak Çalışma Komisyonu 1'inci Toplantısı vesilesiyle Ankara'da Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Bakan Işıkhan, yıllar içerisinde stratejik bir niteliğe erişen Türkiye ile Somali ilişkilerinin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Verimli ve sonuç odaklı bir çalışma dönemi geçirme temennisinde bulunan Işıkhan, "Bakanlık olarak görev alanımıza giren konularda Somali tarafıyla tecrübe paylaşımına büyük önem veriyor ve bu alanlardaki iş birliğimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz. Teknik ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları neticesinde son hali verilen, bakanlıklarımız arasındaki Ortak Çalışma Komisyonu 1'inci Toplantısı Protokolü'nü birazdan imzalayacağız. Sayın Bakanla protokolü imzaladıktan sonra 2026-2027 eylem planı yürürlüğe girecek. Böylece iş birliğimizin, belirli bir takvim ve somut hedefler çerçevesinde ilerlemesi sağlanacaktır. Bu eylem planı; sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi, iş teftişi, iş sağlığı ve güvenliği, iş gücü göçünün etkin yönetimi, mesleki eğitim, ulusal meslek standartlarının geliştirilmesi gibi pek çok alanda iki ülke arasında kapsamlı ve sürdürülebilir bir iş birliği tesis edilmesini öngörmektedir. Böylece, mevcut iş birliğimiz daha da ileri bir seviyeye taşınacak, çerçevesi genişleyecek. Bakanlıklarımız arasında bilgi, belge ve uzman değişimi için sağlam ve sürdürülebilir bir yasal zemin oluşacaktır" diye konuştu.

Ardından protokol iki bakan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

