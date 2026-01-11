Türkiye, Somaliland Tanıma Kararını Reddetti

(ANKARA) – Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İsrail tarafından Somaliland bölgesini tanıma kararının ele alındığı İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 22. Olağanüstü Toplantısı'na başkanlık ederek, Türkiye'nin Somali'ye olan desteğini yineledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İsrail'in Somaliland bölgesini tanıma kararını ele almak üzere Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 22. Olağanüstü Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakan Yardımcımız Büyükelçi Kulaklıkaya hitabında, Somali'ye olan güçlü desteğimizi vurgulayarak, Somaliland bölgesinin uluslararası hukuka aykırı biçimde İsrail tarafından tanınmasının reddedildiğinin altını çizdi ve Türkiye'nin Filistin halkının haklarının korunmasına ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik tüm uluslararası çabalara güçlü desteğini yineledi."