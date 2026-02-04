Türkiye Sudan'a Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye Sudan'a Destek Verdi

04.02.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Önal, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliğine destek sunduğunu ve çatışmaları sona erdirmeyi amaçladığını belirtti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineleyerek, çatışmayı sona erdirmek için bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediğini bildirdi.

ABD'nin Kıdemli Afrika Danışmanı Massad Boulos tarafından, başkent Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde (USIP) Sudan İnsani Yardım Fonunun katıldığı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, üst düzey ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İngiltere ve Fransa'dan çok sayıda diplomat katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Önal, Türkiye'nin, Sudan'ın ve bölgenin istikrarı açısından birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini vurgulayarak, "Çatışmayı sona erdirmenin en etkili yolunun diyalog ve diplomasi olduğuna inanıyoruz. Çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaları destekliyoruz." dedi.

Önal, Türkiye'nin mevcut olağanüstü koşullarda tek amacının Sudan halkının acılarını hafifletmek ve Sudanlı yetkililere acil insani ihtiyaçları karşılamada destek olmak olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, çatışmaların patlak vermesinden bu yana Sudan'a insani yardım sağlayan ilk ülkeler arasında yer aldığını anımsatan Önal, Faşir kentindeki "trajik gelişmelerin" ardından BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde Aralık 2025'te üç gemiyle Sudan'a 30 bin çadır gönderildiğini söyledi.

Önal, "Türk Kızılay ve birçok Türk sivil toplum kuruluşu, Sudan'ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahibi insanlara gıda, barınma ve hijyen malzemeleri gibi çeşitli insani yardımlar sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Türkiye'nin ilerleyen haftalarda aynı yardımlara devam edeceğini belirtti.

Güney Sudan'daki çatışmalar

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) arasında son dönemde bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, Sudan Muhalefet Ordusunun (SPLA-IO) stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülmüştü.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş ve barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Sudan'a Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:36:59. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Sudan'a Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.