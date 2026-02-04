Türkiye Sudan'a Destek Verdi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineleyerek, çatışmayı sona erdirmek için bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediğini bildirdi.

ABD'nin Kıdemli Afrika Danışmanı Massad Boulos tarafından, başkent Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde (USIP) Sudan İnsani Yardım Fonunun katıldığı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, üst düzey ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İngiltere ve Fransa'dan çok sayıda diplomat katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Önal, Türkiye'nin, Sudan'ın ve bölgenin istikrarı açısından birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini vurgulayarak, "Çatışmayı sona erdirmenin en etkili yolunun diyalog ve diplomasi olduğuna inanıyoruz. Çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaları destekliyoruz." dedi.

Önal, Türkiye'nin mevcut olağanüstü koşullarda tek amacının Sudan halkının acılarını hafifletmek ve Sudanlı yetkililere acil insani ihtiyaçları karşılamada destek olmak olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, çatışmaların patlak vermesinden bu yana Sudan'a insani yardım sağlayan ilk ülkeler arasında yer aldığını anımsatan Önal, Faşir kentindeki "trajik gelişmelerin" ardından BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde Aralık 2025'te üç gemiyle Sudan'a 30 bin çadır gönderildiğini söyledi.

Önal, "Türk Kızılay ve birçok Türk sivil toplum kuruluşu, Sudan'ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahibi insanlara gıda, barınma ve hijyen malzemeleri gibi çeşitli insani yardımlar sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Türkiye'nin ilerleyen haftalarda aynı yardımlara devam edeceğini belirtti.

Güney Sudan'daki çatışmalar

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) arasında son dönemde bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, Sudan Muhalefet Ordusunun (SPLA-IO) stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülmüştü.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş ve barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.