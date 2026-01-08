Türkiye, Suriye-İsrail Görüşmelerinde Dışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye, Suriye-İsrail Görüşmelerinde Dışlandı

Türkiye, Suriye-İsrail Görüşmelerinde Dışlandı
08.01.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin ABD gözetimindeki Suriye-İsrail iletişim mekanizmasında yokluğuna vurgu yaptı.

(ANKARA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD gözetiminde İsrail ile Suriye arasında kurulacak olan "ortak iletişim mekanizması" hakkında yaptığı değerlendirmede, "Ne hikmetse bu masada Türkiye yok. Sahada güçlü bir aktör olmasına rağmen ABD ve İsrail, tıpkı Gazze konusunda olduğu gibi burada da, Türkiye'yi bilinçli olarak dışlıyor, hasmane tavırlar sergiliyor. Güney Suriye'de şekillenen yeni düzen, Suriye'nin Kuzeyi, SDG, sınır güvenliği, mülteci dönüşü ve bölgesel ticaret hatları gibi kritik alanlarda Türkiye'nin elini zayıflatma potansiyeli taşıyor. Elbette Türkiye buna sessiz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD gözetiminde İsrail ile Suriye arasında kurulacak olan "ortak iletişim mekanizması" hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Destici şu ifadeleri kullandı:

"İki gün önce Paris'te ABD gözetiminde Suriye ve İsrail'in üst düzey katılımıyla yürütülen Suriye–İsrail güvenlik görüşmeleri artık netleşti. Bu süreç, klasik 'arka kapı diplomasisi'nin ötesinde; ABD gözetiminde, İsrail'in güvenlik önceliklerini merkeze alan ve Suriye'yi yeni bölgesel mimariye ekleyen yeni bir konumlanma amacı taşımaktadır.

Ancak ne hikmetse bu masada Türkiye yok. Sahada güçlü bir aktör olmasına rağmen ABD ve İsrail, tıpkı Gazze konusunda olduğu gibi burada da, Türkiye'yi bilinçli olarak dışlıyor, hasmane tavırlar sergiliyor. Güney Suriye'de şekillenen yeni düzen, Suriye'nin Kuzeyi, SDG, sınır güvenliği, mülteci dönüşü ve bölgesel ticaret hatları gibi kritik alanlarda Türkiye'nin elini zayıflatma potansiyeli taşıyor. Elbette Türkiye buna sessiz kalmayacaktır.

Şunu bilelim ki elbette; 'Ortadoğu'da kurulan her yeni masa, yarının haritasını çizer.' Türkiye sahada var olsa da, masada yoksa, kendi kırmızı çizgileri başkaları tarafından belirlenme durumuyla karşılaşabilir. Bu durum, sadece diplomatik dışlanma değil; milli güvenlik ve beka açısından ciddi bir tehdit oluşturacaktır.

Bu gelişmeler, sınır güvenliğimizi, mülteci yönetimini ve bölgesel nüfuzumuzu doğrudan tehdit ediyor. Masadan dışlanmak sadece diplomatik bir kayıp değil; sahadaki kazanımlarımızın da erozyona uğraması anlamına geliyor. Türkiye'nin milli güvenliği ve bekası açısından, masada güçlü bir diplomasi yürütmesi ve sahadaki varlığını bu masaya taşımak artık daha büyük bir hayati önem taşıyor."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Suriye-İsrail Görüşmelerinde Dışlandı - Son Dakika

Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı
Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket “pes“ dedirtti Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket "pes" dedirtti
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

08:41
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni Tavan zam oranı belli oldu
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu
08:16
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
07:33
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
06:44
Türkiye’nin yanı başında dev operasyon Ordu, SDG’yi Halep’te kuşattı
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG'yi Halep'te kuşattı
06:09
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
02:16
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı
Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 08:52:36. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Suriye-İsrail Görüşmelerinde Dışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.