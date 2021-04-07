Türkiye'ye özgü endemik tür 'Benekli Anadolu Semenderi' görüntülendi - Son Dakika

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Türkiye'ye özgü endemik tür 'Benekli Anadolu Semenderi' görüntülendi

TUNCELİ - Türkiye'ye özgü endemik tür olan ve koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi, Tunceli'de görüntülendi.

Özellikle ilkbahar mevsiminde ortaya çıkan Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan ve koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderleri görüntülenmeye başlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde her yıl baharla birlikte ortaya çıkan Anadolu semenderleri, son günlerde kendini göstermeye başladı. Tunceli'nin merkezinde de 15 yaşındaki Hasan Coşkun, bir ağacın dibinde semenderi görerek önce fotoğraflarını çekti ardından da merak edip internetten araştırma yaptı. Hayvanın korunması gereken bir tür olduğunu öğrenen Coşkun, semenderi bulduğu bölgeye tekrar bıraktı.

Semenderini görüntüleyen Hasan Coşkun, "Ağaçların altında buldum. Araştırınca nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu öğrendim. Elime alıp bir süre sevdikten sonra yeniden yerine bıraktım" dedi.

Öte yandan endemik bir tür olan semenderin zararsız olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşları türün korunması konusunda uyardı.