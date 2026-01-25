Türkiye Yüzyılı: Spor ve Gençlik Vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör kulüplerin çocuklar ve gençler açısından önemine değinerek, "Türkiye Yüzyılı sporun ve gençliğin yüzyılı olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de amatör spor kulübü temsilcileri ile buluştu. Bir organizasyon salonunda gerçekleşen etkinlikte Bakan Bak, amatör kulüplerin önemine değinerek, "Antrenörlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bir çocuğu evinden alıp sahaya getirmek, toplumun dengesini sağlamaktır. Sizler mahallenin sigortası, gençlerin ağabeylerisiniz. Eskişehir'deki 282 amatör spor kulübüne hem tesis olarak hem de destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu tesislerden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetişecek, ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseklerde sizler dalgalandıracaksınız. Türkiye Yüzyılı sporun ve gençliğin yüzyılı olacak. Bugün Eskişehir'de bereketli ve coşkulu bir gün geçirdik. Hepinizi saygıyla selamlıyor, 'Es-Es-Es, Ki-Ki-Ki, Eski Eski Es' diyerek Kırmızı Şimşekler'e selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir'in spor potansiyelini el birliğiyle daha yukarıya taşıyacağız. Tesisleşmeden malzeme desteğine kadar her alanda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kulüplerimizin yanında olmaya, destek vermeye ve birlikte başarmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmanın spor kültürümüzün daha da güçlendirilmesine vesile olmasını diliyor, tüm kulüplerimize ve sporcularımıza üstün başarılar diliyorum. Sözlerime son verirken Eskişehir sporuna kattığınız değer için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyor, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun şehri Eskişehir sizinle çok daha güzel."

"Eskişehirspor'un şu anda kullandığı tesisler o dönemde yapıldı"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Eskişehirspor'un şu anda kullandığı tesisler o dönemde yapıldı. Geçen yıl yapılan yeni tesisler de yine hükümetimiz marifetiyle, Bakanlığımızın marifetiyle inşa edildi. Bu yüzden sayın bakanımıza bir kez daha Eskişehir ve Eskişehirspor adına çok teşekkür ediyorum. Bu yatırımların devamı konusunda da bugün bakanımız gerekli direktifleri verdi. Amatör spor kulüplerimizin istediği sahaların hem bakımı, tadilatı ve yenilenmesi hem de yeni sahaların yapımı konusunda kendisi bizlere çok güzel sözler verdi. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR