Türkiye'de faaliyet yasağına rağmen hizmet veren kripto kartlarından biri olan KAST Türkiye'den çekilme kararı aldı

31.03.2026 13:35
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Nisan 2021 tarihli yönetmeliğiyle kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılması açıkça yasaklandı. Buna karşın son dönemde yurt dışı merkezli kripto kart hizmetleri, Türkiye'de faaliyet göstermeye ve Türk kullanıcılara yönelik tanıtım yürütmeye devam etti. Uzmanlar bu durumun "gri alan" olmadığını, yasağın net ve tartışmasız olduğunu hatırlattı.

Haberler.com olarak 13 Mart 2026'da yayınladığımız araştırma haberinde kripto kartlarının Türkiye'deki hukuki durumunu kapsamlı biçimde ele almıştık. Söz konusu haberde KAST'ın ne SPK lisansına ne bankacılık iznine ne de e-para kuruluşu statüsüne sahip olduğu belgelenmişti. Uzmanlar, platformun Türkiye'de tanıtım faaliyetleri yürütmesinin tek başına izinsiz kripto hizmet sağlayıcılığı kapsamında değerlendirilebileceğini vurgulamıştı. Haberin ardından somut bir adım atıldı.

KAST, 30 NİSAN'DA HİZMETLERİ DURDURUYOR

KAST, kart hizmetlerine ilişkin resmi bir duyuru yayımladı. Duyuruda yerel düzenlemelerdeki değişiklikler nedeniyle kart iş ortağının Türkiye'de hizmetleri askıya alma kararı aldığı ve bu doğrultuda KAST kart hizmetlerinin 30 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Anonim bir KAST hesabının X’te paylaştığı Türkçe açıklamaya göre mevcut müşterilerin kart hizmetleri dışındaki tüm KAST özelliklerini kullanmaya devam edebileceği, hesaplardaki tüm bakiyelerin güvende ve erişilebilir durumda olduğu belirtildi. Hizmetin yeniden aktif hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü, ancak şu aşamada net bir tarih paylaşılamayacağı da duyuruda yer aldı. Mevcut Türk kullanıcıların KAST’ı kullanmaya devam edecek olması da kafalarda soru işareti oluşturdu.

