Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin en etkin 50 lideri belirleniyor: Bu isimler yarının dünyasını yönetecek
22.04.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMI Business School’un “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları 11 Mayıs’ta açıklanacak. Ödüller, 16 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek CFO Summit 2026’da sahiplerini bulacak.

Üst düzey yöneticilere yönelik liderlik zirveleri serisi C-Summit Series, 10. yılını kutluyor. 2016’dan bu yana DataExpert işbirliği, Business Management Institute (BMI) Business School organizasyonunda düzenlenen etkinlikler; CFO Summit ve CHRO Summit’i kapsıyor.

Bu yıl “Redefining Balance (dengeyi yeniden tanımlamak)” temasıyla gerçekleştirilecek C-Summit Series’in ilk buluşması 16 Haziran’da İstanbul’daki Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2026 olacak. BMI tarafından hayata geçirilen “En Etkin 50 CFO” araştırmasının ödülleri de bu etkinlikte verilecek.

"EN ETKİN 50 CFO" ARAŞTIRMASININ ETKİSİ BÜYÜYOR

“En Etkin 50 CFO” araştırmasında yöneticiler; finansal performans, stratejik katkı, liderlik yetkinlikleri ve sektörel etki gibi çok boyutlu kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilen danışma kurulu değerlendirmesi ve oylamayla, finans dünyasında fark yaratan liderler belirleniyor. Bu yılki araştırmanın sonuçlarının 11 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulması hedefleniyor.

Araştırma, finans liderlerinin iş dünyasındaki etkisini somut verilerle ortaya koyarken, kariyer yolculuklarına da güçlü bir ivme kazandırıyor. Geçmiş yıllarda listede yer alan bazı CFO’lar, daha sonra CEO ve genel müdür gibi üst düzey rollere yükselerek dikkat çekici bir başarı grafiği çizdi. Bu isimler arasında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, İGA İstanbul Airport CEO’su Selahattin Bilgen, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin İbadov, Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, IC Holding CEO’su Can Çaka, Kalyon Holding CEO’su Mustafa Koçar, FİLE Market CEO’su Haluk Dortluoğlu, Brisa CEO’su Vecih Yılmaz, Banvit CEO’su Tolga Gündüz, Akkim Kimya Sanayi Genel Müdürü Veysi Küçük gibi yöneticiler yer alıyor.

En Etkin 50 Araştırmaları, yalnızca finans liderlerinin değil, pazarlama kökenli yöneticilerin de üst düzey liderlik rollerine uzanan kariyer yolculuklarını ortaya koyuyor. “En Etkin 50” listesinde yer aldıktan sonra CEO ve genel müdür pozisyonlarına yükselen isimler arasında Garanti BBVA CEO & BBVA Türkiye Ülke Müdürü Mahmut Akten, Türk Hava Yolları CEO’su Ahmet Olmuştur, TEMSA CEO’su Evren Güzel, HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan, Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, PepsiCo Greater China Foods Genel Müdürü Evrim Şen gibi liderler de bulunuyor. Bu tablo, araştırmanın yalnızca mevcut performansı değil, liderlik potansiyelini de güçlü şekilde ortaya koyduğunu gösteriyor.

EN ETKİN 50 CHRO ARAŞTIRMASI

C-Summit Series kapsamında insan kaynakları liderlerini buluşturacak CHRO Summit 2026’nın, 29 Eylül’de yine Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenmesi planlanıyor. Ödülleri bu zirvede verilecek “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının başvuruları, haziran sonunda başlayacak.. Adayların araştırma kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, bulunduğu şirkette ilgili fonksiyonda en az 1 yıl, mevcut pozisyonunda en az 6 ay görev almış olması gerekiyor. [email protected] adresine mail göndererek başvuru formu talep edilebiliyor.

Basın Bültenleri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:11:23. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye’nin en etkin 50 lideri belirleniyor: Bu isimler yarının dünyasını yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.