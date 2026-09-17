Türkiye’nin moda markaları Moskova’ya gidiyor - Son Dakika
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Türkiye’nin moda markaları Moskova’ya gidiyor

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Türkiye’nin moda markaları Moskova’ya gidiyor
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Eylül sonunda dünya moda endüstrisinin nabzı Moskova’da atacak. Bu sezon Türkiye’yi, ortak bir defile düzenleyecek moda tasarımcıları Gökhan Yavaş ve Murat Aytulum temsil edecek.

Moskova, 26 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından tasarımcıları, satın alma uzmanlarını, influencer'ları ve medya temsilcilerini bir araya getiren ve yükselen markalara yönelik önemli bir moda etkinliği olan Moskova Moda Haftası'na ev sahipliği yapacak. Rusya, İspanya, Sri Lanka, Birleşik Krallık, Kazakistan gibi ülkelerden tasarımcılar, koleksiyonlarını Moskova podyumlarında sergileyecek. Bu sezon Türkiye, Antalya Moda Haftası'nın düzenli katılımcıları arasında yer alan moda tasarımcıları Gökhan Yavaş ve Murat Aytulum’un ortak defilesiyle temsil edilecek.

Terziliğe çağdaş yaklaşımıyla tanınan Gökhan Yavaş'ın erkek ve kadın koleksiyonları; Londra Moda Haftası, İstanbul Moda Haftası ve Expo 2025 Osaka'da sergilendi. Moda tasarımcısı #FeelTheBlanks adlı sosyal girişimiyle iklim ve sürdürülebilir modaya odaklandı. Deri ve karmaşık kesimlerle yaptığı çalışmalarla kendine özgü silüetler yaratan Murat Aytulum’un koleksiyonları ise Londra, İstanbul, Hong Kong ve Moskova'daki podyumlarda sergilendi.

Tasarımcıları uluslararası kitle ile buluşturuyor

Antalya Moda Haftası Kurucusu ve Başkanı Eda Meltem Yılmaz, Antalya ve Moskova Moda Haftaları arasındaki ortaklığın Türk modası için ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor: “Moskova Moda Haftası, Türk tasarımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Koleksiyonlarını uluslararası medyaya, alıcılara ve sektör profesyonellerine sunmalarını, yeni işbirlikleri kurmalarını ve yeni pazarlarda marka bilinirliklerini artırmalarını sağlıyor. Rusya, hem ticari hem de moda endüstrisi açısından Türkiye için stratejik öneme sahip.”

Türkiye’nin moda markaları Moskova’ya gidiyor

Dünyanın önde gelen hazır giyim üretim merkezlerinden biri olan Türkiye, en büyük beş küresel tekstil ihracatçısı arasında yer alıyor. Türk markaları uzun yıllardır uluslararası pazarlara güvenle açılıyor. Moskova Moda Haftası, tasarımcıları geniş bir uluslararası kitle ve sektör profesyonelleriyle buluşturarak, bu süreçte markaları destekliyor. Yeni markalara da küresel tanınırlığa giden yolu açıyor.

Moskova Moda Haftası’nın önceki katılımcılarından moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, “Her sezon, yeni showroom davetlerine, özel haber çalışmalarına ve potansiyel perakende işbirliklerine kapı aralıyor. Bu anlamda hem vitrin hem de köprü görevi üstlenerek markamın sınırların ötesine yayılmasını hızlandırdı” ifadelerini kullanıyor.

Programda moda filmi festivali de var

Bu sezon Moskova Moda Haftası, 70'ten fazla moda gösterisine ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyunca 80'den fazla yeni markanın ürünlerinin sergileneceği bir pop-up mağaza da faaliyet gösterecek. Mağazada sokak giyiminden günlük giyime ve gece kıyafetlerine kadar çeşitli alternatifler yer alacak. Program kapsamında ayrıca Arjantin, Brezilya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler gibi ülkelerden film yapımcılarını ve moda markalarını buluşturan uluslararası bir moda filmi festivali de hayata geçirilecek.

28-30 Eylül tarihleri arasında Moskova’da önemli bir sektör etkinliği daha gerçekleştirilecek. Hızla büyüyen ekonomilerdeki moda işletmeleri için bir forum niteliği taşıyan BRICS+ Moda Zirvesi'nde; üreticiler, perakendeciler, yatırımcılar, tasarımcılar ve sektör liderleri moda endüstrisini şekillendiren önemli konuları tartışacak. Türkiye'yi aralarında Cem Altan (Uluslararası Giyim Federasyonu), Özlem Şahin Ertaş (Think Fashion tarafından düzenlenen Modest Fashion Week), Eda Meltem Yılmaz (Antalya Moda Haftası) gibi isimlerin olduğu kişiler temsil edecek. Zirvenin gündeminde markaların uluslararası pazarlara açılması, tüketici davranışı, yatırım trendleri ve yapay zekanın sektördeki rolü yer alacak. Etkinlik Türk markalarına Asya, Afrika, Latin Amerika ve Ortadoğu'daki yeni pazarlara doğrudan erişim olanağı sunuyor. Moskova Moda Haftası ile birlikte, Moskova’da eylül sonunu küresel moda takvimi için önemli bir konuma getiriyor.

Gökhan YavaşTürkiyeMoskovaDünyaEylülModaSon Dakika

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