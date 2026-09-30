Türkiye\'nin S-400\'leri için sürpriz gelişme! Moskova\'dan yeşil ışık geldi

Türkiye'nin S-400'leri için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin elinde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye transfer edilme ihtimalinin masada olduğunu söyleyerek, "Bu transferle ilgili çalışmalar yürütülüyor ve uygun temaslar sürdürülüyor" dedi.
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetine dair Moskova'dan kritik bir çıkış geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sistemlerin başka bir ülkeye taşınması konusunu değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye'deki S-400 sistemlerinin Rusya'ya dost bir ülkeye transfer edilmesi ihtimali gündemimizde. Bu yönde ilgili çalışmalar yürütülüyor ve uygun temaslar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.
"RUSYA'NIN İZNİ OLMADAN DEVREDİLEMEZ"
Peskov'un bu çıkışı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçmiş dönemdeki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi. Lavrov, sistemlerin dost bir ülkeye devrinin mümkün olduğunu belirtmiş, ancak iki ülke arasındaki silah ticaretinin yasal zeminine dikkat çekerek "Türkiye, Rusya'nın izni olmadan bu füze sistemini üçüncü bir ülkeye transfer edemez" uyarısında bulunmuştu.
S-400'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MALİYETİ
Türkiye’nin 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı ve ilk teslimatı 2019’da gerçekleşen S-400 sistemi, dünyanın en gelişmiş hava savunma teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. Teknoloji transferi ve ortak üretim şartlarının kesin olarak sağlanmadığı anlaşma kapsamındaki sistemlerin öne çıkan özellikleri şöyle:
- İnsanlı ve insansız hava araçlarının yanı sıra seyir ile balistik füzeleri imha etme kapasitesi.
- 400 kilometre azami menzil ve 30 kilometre ulaşılabilir en yüksek irtifa.
- Her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabilme yeteneği.
- En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri önleme gücü.
- 1,8 ton ağırlığında, 8 metre uzunluğunda, 50 santimetre çapında ve 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabilen füze yapısı.
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