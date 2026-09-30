Türkiye'nin S-400'leri için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin S-400'leri için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye\'nin S-400\'leri için sürpriz gelişme! Moskova\'dan yeşil ışık geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin elinde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye transfer edilme ihtimalinin masada olduğunu söyleyerek, "Bu transferle ilgili çalışmalar yürütülüyor ve uygun temaslar sürdürülüyor" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetine dair Moskova'dan kritik bir çıkış geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sistemlerin başka bir ülkeye taşınması konusunu değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye'deki S-400 sistemlerinin Rusya'ya dost bir ülkeye transfer edilmesi ihtimali gündemimizde. Bu yönde ilgili çalışmalar yürütülüyor ve uygun temaslar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN İZNİ OLMADAN DEVREDİLEMEZ"

Peskov'un bu çıkışı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçmiş dönemdeki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi. Lavrov, sistemlerin dost bir ülkeye devrinin mümkün olduğunu belirtmiş, ancak iki ülke arasındaki silah ticaretinin yasal zeminine dikkat çekerek "Türkiye, Rusya'nın izni olmadan bu füze sistemini üçüncü bir ülkeye transfer edemez" uyarısında bulunmuştu.

S-400'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MALİYETİ

Türkiye’nin 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı ve ilk teslimatı 2019’da gerçekleşen S-400 sistemi, dünyanın en gelişmiş hava savunma teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. Teknoloji transferi ve ortak üretim şartlarının kesin olarak sağlanmadığı anlaşma kapsamındaki sistemlerin öne çıkan özellikleri şöyle:

  • İnsanlı ve insansız hava araçlarının yanı sıra seyir ile balistik füzeleri imha etme kapasitesi.
  • 400 kilometre azami menzil ve 30 kilometre ulaşılabilir en yüksek irtifa.
  • Her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabilme yeteneği.
  • En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri önleme gücü.
  • 1,8 ton ağırlığında, 8 metre uzunluğunda, 50 santimetre çapında ve 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabilen füze yapısı.
Dmitriy PeskovKremlinMoskovaTürkiyeGüncelGündemRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır.
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır.
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 14:22:41. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin S-400'leri için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei