Türkiye\'nin S-400\'leri için sürpriz gelişme! Moskova\'dan yeşil ışık geldi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetine dair Moskova'dan kritik bir çıkış geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sistemlerin başka bir ülkeye taşınması konusunu değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye'deki S-400 sistemlerinin Rusya'ya dost bir ülkeye transfer edilmesi ihtimali gündemimizde. Bu yönde ilgili çalışmalar yürütülüyor ve uygun temaslar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN İZNİ OLMADAN DEVREDİLEMEZ"

Peskov'un bu çıkışı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçmiş dönemdeki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi. Lavrov, sistemlerin dost bir ülkeye devrinin mümkün olduğunu belirtmiş, ancak iki ülke arasındaki silah ticaretinin yasal zeminine dikkat çekerek "Türkiye, Rusya'nın izni olmadan bu füze sistemini üçüncü bir ülkeye transfer edemez" uyarısında bulunmuştu.

S-400'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MALİYETİ

Türkiye’nin 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı ve ilk teslimatı 2019’da gerçekleşen S-400 sistemi, dünyanın en gelişmiş hava savunma teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. Teknoloji transferi ve ortak üretim şartlarının kesin olarak sağlanmadığı anlaşma kapsamındaki sistemlerin öne çıkan özellikleri şöyle: