Türkmenistan milli günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi - Son Dakika
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Türkmenistan milli günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi

27.09.2022 15:26

Türkmenistan'da bağımsızlığın 31. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Türkmenistan'da bağımsızlığın 31. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Başkent Aşkabat'taki Devlet Tribünü Kompleksi'nde düzenlenen törene, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, ülkenin askeri ve kolluk kuvvetleri, Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, diplomatik temsilciler, televizyon ve gazete genel yayın yönetmenleri, rektörler, yerel ve yabancı yayıncı kuruluşları ile çok sayıda davetli katıldı.

Askeri geçit töreni, milli marşın okunmasıyla başladı. Bayraktar TB2'nin yer aldığı Türkmenistan silahlı kuvvetleri envanterindeki silahlar ve teçhizat, tören alanından geçerken, ülkenin askeri birlikleri disiplin görevlerini yerine getirme konusundaki yeteneklerini ve yüksek becerilerini gösterdi.

Dünya çapında ülkeyi temsil eden "Galkynyş" milli at binicilik grubu da gösteri yaptı.

Geçit töreni kapsamında Türkmenistan liderine bağımsızlığın 31. yılı münasebetiyle Bakanlar Kurulu Başkan yardımcılarınca 2020 doğumlu "Dovamat" adında "Ahal Teke" atı hediye edildi.

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Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan milli günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi - Son Dakika

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