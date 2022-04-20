Türkmenistan'da Uluslararası Ahal-Teke Binicilik Birliğinin toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Uluslararası Ahal-Teke Binicilik Birliğinin 12. toplantısı gerçekleştirildi.

Başkent Aşkabat'taki Oğuzkent Oteli'nde düzenlenen toplantıya Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, bakanlar kurulu başkan yardımcıları ve Ahal-Teke Binicilik Kurumu yöneticileri katıldı.

Berdimuhamedov, herkesin Türkmen milli Ahal-Teke bayramını kutlayarak Türkmen kültürünün önemli unsuru olan Ahal-Teke atlarının önemine ilişkin konuşma yaptı. Bu bağlamda Birliğin önemli misyonunun olduğunu belirten Berdimuhamedov, "Uluslararası Ahal-Teke Binicilik Birliğinin kurulmasının üzerinden 12 yıl geçti, halihazırda dünyada 30'dan fazla ülkede 188 üyesi bulunmakta." dedi.

Türkmen atlarının bağımsız Türkmenistan'ın kalkınmasını simgelediğini ve ülke genelinde çeşitli bayram etkinliklerinin düzenlendiğini ifade eden Berdimuhamedov, "Türkmenistan'da Ahal-Teke atlarının güzellik yarışması ve Ahal-Teke atları hakkında bilimsel konferanslar düzenleniyor. Türkmen Ahal-Teke atlarının marifetlerini öne çıkaran çeşitli faaliyetler medya kuruluşlarında yayınlanmakta." diye konuştu.

Toplantının yapıldığı otelin girişinde Ahal-Teke atlarının güzelliğini resmeden eserler ile güzel sanatlar, halılar, takılar ve fotoğraf eserlerinden oluşan sergi açıldı.