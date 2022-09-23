Türkmenistan'da bütçede sosyal harcamaların payı artırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmenistan'da bütçede sosyal harcamaların payı artırılacak

23.09.2022 21:48
Türkmenistan'da bütçede sosyal harcamaların payı artırılacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 2022-2028 döneminde devlet bütçesinin önemli kısmının sosyal sistemin finanse edilmesi için kullanılacağını söylediAltın Asır televizyonunun haberine göre, ülkenin bağımsızlık bayramı öncesinde "Devlet Maslahatı" toplantısı yapıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 2022-2028 döneminde devlet bütçesinin önemli kısmının sosyal sistemin finanse edilmesi için kullanılacağını söyledi

Altın Asır televizyonunun haberine göre, ülkenin bağımsızlık bayramı öncesinde "Devlet Maslahatı" toplantısı yapıldı. Berdimuhamedov'un başkanlığındaki toplantının gündeminde, bağımsızlık döneminde elde edilen başarılar ve ülkenin kalkınması için öncelikli projeler değerlendirildi.

Ekonomide elde edilen başarıların, halkın azimli çalışmaları ile yeni gelişmelere yol açtığını ifade eden Berdimuhamedov, 2022-2028 dönemi için ekonominin yenilikçi gelişimini sağlamak adına bütçenin önemli bir kısmının sosyoekonomik kalkınmanın ana alanlarına yönlendirileceğini söyledi.

Gelecek yedi yılda 278,9 milyar manattan fazla yatırım yaparak ülkenin üretim kapasitesinin daha da güçlendirileceğini belirten Berdimuhamedov, "Bu dönemde maaşları 1,8 kat artıracağız. Ekonominin tüm sektörlerinde yaklaşık 30 bin ek istihdam yaratacağız. Kişi başına düşen toplam konut alanını yüzde 102,2 artıracağız. 40 anaokulu, 54 ortaokul, 4 yeni yüksekeğitim kurumu, 10 modern hastane, 7 kültür merkezi ve 500'den fazla yeni endüstriyel ve sosyal bina inşa edeceğiz." dedi.

Berdimuhamedov, ülkenin bağımsızlık bayramı vesilesiyle af kararnamesi de imzalayarak, affedilen vatandaşların kısa sürede evlerine, ailelerine kavuşmaları için çalışmaların yapılması ve onların istihdam edilmesi yönünde talimatlar verdi.

YORUMLAR
500
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Pakistanlı Bakan Malik'i kabul etti Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Pakistanlı Bakan Malik'i kabul etti
Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da bütçede sosyal harcamaların payı artırılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 21:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: Türkmenistan'da bütçede sosyal harcamaların payı artırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement