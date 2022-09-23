Türkmenistan'da bütçede sosyal harcamaların payı artırılacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 2022-2028 döneminde devlet bütçesinin önemli kısmının sosyal sistemin finanse edilmesi için kullanılacağını söyledi

Altın Asır televizyonunun haberine göre, ülkenin bağımsızlık bayramı öncesinde "Devlet Maslahatı" toplantısı yapıldı. Berdimuhamedov'un başkanlığındaki toplantının gündeminde, bağımsızlık döneminde elde edilen başarılar ve ülkenin kalkınması için öncelikli projeler değerlendirildi.

Ekonomide elde edilen başarıların, halkın azimli çalışmaları ile yeni gelişmelere yol açtığını ifade eden Berdimuhamedov, 2022-2028 dönemi için ekonominin yenilikçi gelişimini sağlamak adına bütçenin önemli bir kısmının sosyoekonomik kalkınmanın ana alanlarına yönlendirileceğini söyledi.

Gelecek yedi yılda 278,9 milyar manattan fazla yatırım yaparak ülkenin üretim kapasitesinin daha da güçlendirileceğini belirten Berdimuhamedov, "Bu dönemde maaşları 1,8 kat artıracağız. Ekonominin tüm sektörlerinde yaklaşık 30 bin ek istihdam yaratacağız. Kişi başına düşen toplam konut alanını yüzde 102,2 artıracağız. 40 anaokulu, 54 ortaokul, 4 yeni yüksekeğitim kurumu, 10 modern hastane, 7 kültür merkezi ve 500'den fazla yeni endüstriyel ve sosyal bina inşa edeceğiz." dedi.

Berdimuhamedov, ülkenin bağımsızlık bayramı vesilesiyle af kararnamesi de imzalayarak, affedilen vatandaşların kısa sürede evlerine, ailelerine kavuşmaları için çalışmaların yapılması ve onların istihdam edilmesi yönünde talimatlar verdi.