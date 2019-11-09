Son Dakika Haberleri: Türkmenistan lideri Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nü oğluna verdi
Son Dakika Dünya Türkmenistan lideri Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nü oğluna verdi

Türkmenistan lideri Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nü oğluna verdi

6 saat önce

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, ülkenin en prestilli ödüllerinden birini oğluna verdi. Ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan 38 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nün sahibi oldu.

Türkmenistan lideri Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nü oğluna verdi, System.String[]

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, ülkenin en prestijli ödüllerinden birini oğluna verdi.


Ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan 38 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nün sahibi oldu.

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Berdimuhamedov, Türkmenistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:14 
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