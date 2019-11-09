Türkmenistan lideri Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nü oğluna verdi
6 saat önce
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, ülkenin en prestilli ödüllerinden birini oğluna verdi. Ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan 38 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nün sahibi oldu.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, ülkenin en prestijli ödüllerinden birini oğluna verdi.
Ülkenin gelecekteki lideri gözüyle bakılan 38 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov 'vatanseverlik ödülü'nün sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:14
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