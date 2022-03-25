TÜRKÜ SÖYLEYEREK ÇORAP SATIYOR - Son Dakika
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TÜRKÜ SÖYLEYEREK ÇORAP SATIYOR

25.03.2022 11:20

GÜMÜŞHANE'de yıllardır seyyar satıcılık yapan ve müziğe yakın ilgi duyan Muhsin Şen (66) elinde taşıdığı çantasıyla cadde ve sokakları gezerek, söylediği türküler eşliğinde çorap satıyor.

GÜMÜŞHANE'de yıllardır seyyar satıcılık yapan ve müziğe yakın ilgi duyan Muhsin Şen (66) elinde taşıdığı çantasıyla cadde ve sokakları gezerek, söylediği türküler eşliğinde çorap satıyor. Sesiyle beğeni toplayan Şen, 'İnsanların derdi sıkıntısı varsa türkü söyleyince rahatlıyorlar. Türkü söyleyince çorap alıyorlar. Söylemeyince de satış azalıyor' dedi.

Kentte seyyar satıcılık yapan Muhsin Şen, müziğe olan ilgisini çorap satışlarına yansıtıyor. 3 çocuk babası Muhsin Şen, cadde ve sokaklarda söylediği türküler ve maniler eşliğinde ürünlerine sunum yapıyor. Performansı ve sesiyle çevredekilerin beğenisini toplayan Şen, kente dışardan gelen ziyaretçilerin de yakın ilgisini çekiyor. Vatandaş ve esnafın neşe kaynağı olan Şen, türkü söylemediği zamanlarda da satışlarında düşüş yaşıyor.

'TÜRKÜYÜ DİNLEDİKTEN SONRA ÇORAP ALIYORLAR'

Türkülerin satışlarına etki ettiğini söyleyen Şen, 'Çoraptan ziyade türkü dinlemek istiyorlar. Türküyü dinledikten sonra çorap alıyorlar. İnsanlarla tanışıyorum. Düşüncelerini, hayata bakışlarını ve felsefelerini öğreniyorum. Ne kadar çok insanla tanışırsam o kadar çok kendimi zengin hissediyorum. İnsanlar beni seviyor. Türkü söyleyip çorap sattığım için beni seviyorlar. Gönüllerini yapıyorum. İnsanların bir derdi olduğunda veya o anda bir sıkıntısı varsa ben türkü söyleyince rahatlıyorlar' diye konuştu.

'ŞEHRİMİZİN BİR SİMGESİ OLDU'

Esna Metin Bayır da 'Muhsin Şen arkadaşımız Gümüşhane caddelerinde hem türkü söyler hem de çoraplarını satar. Bazen bizler de kendisinden türkü söylemesini rica ederiz. Şehrimizin bir simgesi oldu. Kendisi çorapçı amca olarak biliyoruz. Kentimizin değeri ve simgesidir' dedi.

TÜRKÜ SÖYLEYEREK ÇORAP SATIYOR
TÜRKÜ SÖYLEYEREK ÇORAP SATIYOR
TÜRKÜ SÖYLEYEREK ÇORAP SATIYOR

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Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKÜ SÖYLEYEREK ÇORAP SATIYOR - Son Dakika


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