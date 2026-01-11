Turkuaz: Gökyüzünün ve Yeryüzünün Mirası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turkuaz: Gökyüzünün ve Yeryüzünün Mirası

Turkuaz: Gökyüzünün ve Yeryüzünün Mirası
11.01.2026 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Gül İrepoğlu, turkuazın kültürel önemini ve tarihini anlattı, Şair Shakespeare'e değindi.

"Gül İrepoğlu Anlatıyor" konferanslarının yeni bölümünde "Turkuaz: Gökyüzünün ve Yeryüzünün Mirası" başlığı konuşuldu.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde gerçekleştirilen programda değerli taş ve renk dünyası bağlamında, sanatın pek çok alanından örnekler ve şiirler eşliğinde konuşma yaptı.

Türk kültürü ve tarihi açısından büyük öneme sahip turkuaz taşı ve rengini ele alan İrepoğlu, bu konudaki kapsamlı çalışmalarından bahsetti ve kitabındaki örnekleri detaylı anlattı.

İrepoğlu, eski Türklerde Güneş'in doğduğu yerin kutlu yön olarak görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Gökyüzünün mavisi kutlu görünüyor. Hayat ağacı denen bir kavram var biliyorsunuz. Bütün kültürlerde var. Buna aynı zamanda gök ağacı da diyorlar. Turkuaz bu gök mavisinin her tonunun bir arada olduğu bir renk. Hep kullanılmış bu taş. Çeşitli söyleyişleri var. Firuze olarak biliyoruz. Mançurya denizinden Tuna nehrine kadar büyük bir Türkistan coğrafyası var. İşte orada milattan önceden başlayarak günümüze kadar çok sayıda mücevher eşyayı süslemiş turkuaz."

"Turkuaz 3 bin yıldır İran'daki madenlerden çıkarılıyor"

Turkuazın 3 bin yıldır İran'daki Nişabur ve Damgan madenlerinden çıkarıldığını söyleyen İrepoğlu, Osmanlı döneminde de taşın kullanıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. İrepoğlu, turkuazın Afganistan ve ABD başta olmak üzere Meksika, Mısır, Özbekistan, Peru, Şili ve Tibet'te dünyanın farklı bölgelerinde de bulunduğunu kaydetti.

İran'dan Osmanlı'ya gelen bu taşın Osmanlı'da mücevherlerde, at koşumlarında ve dokumalarda yoğun ve çeşitli şekillerde kullanıldığına işaret eden İrepoğlu, "Bu üretilen eserler Avrupa'ya ihraç ediliyor. Özellikle Venedik'le büyük bir ticaretimiz var. Avrupa'ya bu mallar pazarlanıyor. Avrupa 'Bunların bir ortak yönü var' gözüyle bakıyor. Böyle bir ortak renk var. Bütün bu renklerle donatılmış eşyalar Osmanlı'dan geliyor. Türkler yapmış bunu. O zaman önce halk laf arasında 'Şu Türk taşı' dolaşıyor. Gerçekten bir kelimeye dönüşüyor. Evrensel bir sözcüğe dönüşüyor." diye konuştu.

William Shakespeare'in kullanımıyla yayıldı

İrepoğlu, şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in de kullanımıyla Türklerden gelen eşyaların "Türk taşı" olarak adlandırılmaya başlandığını ve bu ifadenin zamanla "Turquoise" kelimesine dönüşerek evrensel bir sözcük haline geldiğini anlattı.

Anadolu Selçuklularının turkuazı ince zevkli şekilde kullanan uygarlık olduğuna değinen İrepoğlu, Bursa, Konya ve İznik'teki yapılar, ressamlar ve şairlerin aralarında olduğu isimlerden örnekler vererek programı tamamladı.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turkuaz: Gökyüzünün ve Yeryüzünün Mirası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

01:00
Akdeniz’in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 01:19:24. #7.11#
SON DAKİKA: Turkuaz: Gökyüzünün ve Yeryüzünün Mirası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.