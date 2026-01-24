TÜRSAB Başkanı Oylama Jürisinde - Son Dakika
TÜRSAB Başkanı Oylama Jürisinde

TÜRSAB Başkanı Oylama Jürisinde
24.01.2026 09:43
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025'in en iyi fotoğraflarını seçmek için oylama yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bağlıkaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Bağlıkaya, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" adlı karelerini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" adlı fotoğrafına oy veren Bağlıkaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde de Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" isimli fotoğraflarını oyladı.

Bağlıkaya, Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurttan ve dünyadan çektiği birbirinden değerli fotoğrafların arasından seçim yapmanın hiç de kolay olmadığını söyledi.

Fotoğraflarda emeği geçenleri kutlayarak başarı dileyen Bağlıkaya, "Deneyimli ve birikimli ekibiyle dünyanın sayılı haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansı, her zaman gurur kaynağımız oldu." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB Başkanı Oylama Jürisinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
