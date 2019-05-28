Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
Siirt'in Tillo ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:35 Kaynak: AA
'in Tillo
ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilc¸esi Çınarlısu ko¨yu¨ kırsalında, I·l Jandarma
Komutanlığınca yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu
Res¸it Koçak
2019-07 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan so¨zde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'in olduğu tespit edildi.
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