Son Dakika Haberleri: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Siirt'in Tillo ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Siirt'in Tillo ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilc¸esi Çınarlısu ko¨yu¨ kırsalında, I·l Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Res¸it Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan so¨zde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'in olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:35 Kaynak: AA
Tillo, Siirt, Güncel
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