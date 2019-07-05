TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin ek yerleştirme sonuçları belli oldu.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Haber Yayın Tarihi :

PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma

Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu

Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı

Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert çıktı