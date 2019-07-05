TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
1 saat önce
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin ek yerleştirme sonuçları belli oldu.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:37
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma
Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu
Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı
Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert çıktı