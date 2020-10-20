Tuşba Belediyesinden 'işe yerleştirme' iddialarına yalanlama - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden 'işe yerleştirme' iddialarına yalanlama

20.10.2020 14:07
Tuşba Belediyesinden 'işe yerleştirme' iddialarına yalanlama, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi, basın ve sosyal medyada yer alan 'işe yerleştirme' iddialarını yalanladı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, basın ve sosyal medyada yer alan 'işe yerleştirme' iddialarını yalanladı.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Salih Akman'ın yakınlarının ve kızlarının farklı kurum ve kuruluşlarda işe yerleştirildiği yönünde bazı basın ve yayın organlarında, haber sitelerinde ve sosyal medyada gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Haber sitelerinde bahsi geçen Başkan Akman'ın kızları Fulya ve Banu'nun Edremit Belediyesinde ve Van Büyükşehir Belediyesine bağlı olan VASKİ'de kadrolaştırıldığı iddiası tamamen asılsızdır. Başkan Akman'ın kızları Fulya ve Banu halen özel rehabilitasyon merkezinde çalışmaktadırlar. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne atandığı iddia edilen Sıracettin Akman olmayıp söz konusu müdürümüz Sıracettin Bakan'dır ve kendisinin başkanımızla yakından uzaktan bir akrabalık bağı yoktur. İlgili haberlerde bahsi geçen yeğeni Aziz Akman başka bir kamu kurumunda müdür kadrosu ile çalışırken belediyemize kurumlar arası geçişle belediye başkan yardımcısı olarak değil de aynı şekilde müdür olarak çalışmaya başlamıştır. Bununla birlikte M. Salih Akman daha önce Van İl Özel İdaresinde kadrolu işçi olarak çalışırken, Büyükşehir Yasası ile birlikte havuz sistemiyle kurumumuza geçiş yapmıştır ve halen aynı statüde çalışmaktadır. Bahsi geçen M. Sabri Akman ise başkanımızdan önceki dönemde 2014 yılında taşeron işçi statüsünde işe alınmış olup herhangi bir üst kadroya ataması yapılmamıştır. Son olarak Savaş Akman ve Tahsin Akman, başkanımız döneminde şoför olarak işe alınmıştır. Bu şahıslar da işçi kadrosunda olup herhangi bir üst kadroya atamaları yapılmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu yöndeki bütün iddialar, halkımıza şeffaf ve adil bir şekilde hizmet etmeyi esas alan, gönül belediyeciliği anlayışı ile ilçemize lig atlatacak projelere imza atan Tuşba Belediyesinin yaptığı başarılı çalışmaları ve hizmetleri karalamak için yapılmaktadır. Kamuoyunun bu tip yalan ve iftiralara dayalı haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" denildi. - VAN

Tuşba Belediyesinden 'işe yerleştirme' iddialarına yalanlama

Salih Akman, Tuşba, Fulya, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden 'işe yerleştirme' iddialarına yalanlama - Son Dakika

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