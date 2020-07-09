Tuşba ilçesindeki 3 park tahrip edildi - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde belediye tarafından yaptırılan 3 park tahrip edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Abdurrahmangazi, Seyrantepe ve Altıntepe mahallelerinde bulunan parklardaki kamelya, piknik masaları ile oturma banklarına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Parkların tahrip edilmesine tepki gösteren Belediye Başkanı Salih Akman, mahalle sakinleri için yapılan hizmetten kimin rahatsızlık duyacağını anlamakta zorluk çektiğini söyledi.

Böyle bir olayın yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Akman, "Yaşanan üzücü olayın ilk değil, daha öncede de aynı şekilde birçok mahallede bulunan parklara zarar verildi. 3 gün içerisinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler 3 mahallelerimizde bulunan parklarımızdaki kamelya, piknik masaları, ile oturma banklarını tahrip etmişler. Oyun gruplarının bulunduğu bölgelerdeki kauçuk zemini kaldırmışlar. Bu utanç verici bir durum. Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız içindir. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. Hiçbir gerekçe bu yapılanı haklı gösteremez." diye konuştu.