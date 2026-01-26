TÜSİAD ve AB: İş Dünyası Perspektifiyle İşbirliği - Son Dakika
TÜSİAD ve AB: İş Dünyası Perspektifiyle İşbirliği

26.01.2026 11:30
Ozan Diren, AB ile Türkiye entegrasyonunu güçlendirmek için iş dünyası diyaloglarını artıracak.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, AB Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluğu Genel Müdürü Gert Jan Koopman, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ve beraberlerindeki heyetle bir araya gelmelerine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde yapıcı diyaloğu güçlendirerek, ortak rekabetçiliğimizi arttıracak Türkiye-AB entegrasyonuna iş dünyası perspektifiyle katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün akşam başkan yardımcılarımız, ilgili yönetim kurulu üyelerimiz ve TÜSİAD ekibimizle birlikte AB Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluğu Genel Müdürü Gert Jan Koopman, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ve beraberlerindeki heyetlerle çalışma yemeğinde bir araya geldik ve AB-Türkiye ilişkilerinde önümüzdeki dönemin önceliklerini ele aldık.

AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin başlatılması, AB'nin imzaladığı STA'ların ülkemize etkileri, AB'nin yeni sanayi politikaları, özellikle gelecek Sanayi Hızlandırıcı Yasası, "Made in EU" yaklaşımının Türkiye'yi içermesi, ulaşım, enerji ve dijital alanlarda bağlantılılık gibi konularda iş dünyamızın görüşlerini aktardık. Önümüzdeki dönemde yapıcı diyaloğu güçlendirerek, ortak rekabetçiliğimizi arttıracak, Türkiye-AB entegrasyonuna, iş dünyası perspektifiyle katkı vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

