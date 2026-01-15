Tusk'tan NATO Uyarısı: Grönland'a Asker Göndermeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Tusk'tan NATO Uyarısı: Grönland'a Asker Göndermeyeceğiz

Tusk\'tan NATO Uyarısı: Grönland\'a Asker Göndermeyeceğiz
15.01.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Başbakanı Tusk, NATO ülkeleri arasındaki olası çatışmalara dikkat çekti.

POLONYA Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Grönland'a asker göndermeyeceğini belirterek, bir NATO üyesinin diğerinin toprağına saldırmasının 'bildiğimiz dünyanın sonu' olacağı uyarısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Danimarka ve müttefiklerinin düzenleyeceği tatbikatlar için Grönland'a asker göndermeyeceğini duyurdu. Olası bir NATO içi çatışmaya karşı uyarılarda bulunan Tusk, "Bir NATO üyesi devletin, başka bir NATO üyesi devletin topraklarını veya bir kısmını ele geçirme girişimi siyasi bir felaket olur" ifadelerini kullandı.

NATO dayanışmasının önemine vurgu yapan Tusk, "Bu, bildiğimiz dünyanın sonu olurdu. Komünist terörle veya diğer saldırganlık biçimleriyle ilişkili kötü güçleri engelleyen NATO dayanışmasına dayalı bir dünyanın sonu gelirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Tusk ayrıca, Avrupa'nın Grönland konusunda birlik içinde kalmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD ulusal güvenliği için hayati önem taşıdığını ve Rusya veya Çin'in işgalini önlemek için ABD'nin bölgeye sahip olması gerektiğini savunmuş, Danimarka'ya bağlı özerk bölgeyi güvence altına almak için 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' belirtmişti.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Grönland, Güvenlik, Polonya, Savunma, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tusk'tan NATO Uyarısı: Grönland'a Asker Göndermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:32:44. #7.11#
SON DAKİKA: Tusk'tan NATO Uyarısı: Grönland'a Asker Göndermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.