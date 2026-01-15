Tusk\'tan NATO Uyarısı: Grönland\'a Asker Göndermeyeceğiz

POLONYA Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Grönland'a asker göndermeyeceğini belirterek, bir NATO üyesinin diğerinin toprağına saldırmasının 'bildiğimiz dünyanın sonu' olacağı uyarısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Danimarka ve müttefiklerinin düzenleyeceği tatbikatlar için Grönland'a asker göndermeyeceğini duyurdu. Olası bir NATO içi çatışmaya karşı uyarılarda bulunan Tusk, "Bir NATO üyesi devletin, başka bir NATO üyesi devletin topraklarını veya bir kısmını ele geçirme girişimi siyasi bir felaket olur" ifadelerini kullandı.

NATO dayanışmasının önemine vurgu yapan Tusk, "Bu, bildiğimiz dünyanın sonu olurdu. Komünist terörle veya diğer saldırganlık biçimleriyle ilişkili kötü güçleri engelleyen NATO dayanışmasına dayalı bir dünyanın sonu gelirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Tusk ayrıca, Avrupa'nın Grönland konusunda birlik içinde kalmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD ulusal güvenliği için hayati önem taşıdığını ve Rusya veya Çin'in işgalini önlemek için ABD'nin bölgeye sahip olması gerektiğini savunmuş, Danimarka'ya bağlı özerk bölgeyi güvence altına almak için 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' belirtmişti.