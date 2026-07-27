Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş CHP'den istifa etti

Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş CHP\'den istifa etti
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Kamuoyunda uzun süre tartışılan "para sayma görüntüleri" ile tanınan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Keleş, yaptığı açıklamada parti yönetimini "masumiyet karinesini hiçe saymakla" eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarımı ayırıyorum." ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarımı ayırıyorum." ifadelerini kullandı.

Keleş, açıklamasında CHP'ye bağlılığının ailesinden miras kaldığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan sevgim babamdan mirastır." dedi.

"MASUMİYET KARİNESİ HİÇE SAYILDI"

Parti yönetimini eleştiren Keleş, "Mahkeme kararıyla atanmış Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin, en basit ve en temel hukuki ilke olan masumiyet karinesini dahi hiçe sayan bir anlayışla hareket ettiklerini üzülerek takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş CHP'den istifa etti

Açıklamasının sonunda ise istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Bu koşullar altında; demokrasiye ve hukuk devletine olan inancım ve bağlılığım gereği, yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarımı ayırıyorum."

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ İLE TANINDI 

Kamuoyu, Fatih Keleş'i ilk olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasına ilişkin olduğu belirtilen ve uzun süre tartışılan "para sayma görüntüleri" ile tanıdı. Görüntülerin ardından hakkında başlatılan soruşturmada ifade veren Keleş, söz konusu paraların parti binasının alımı için yürütülen bağış kampanyası kapsamında toplandığını öne sürmüş ve görüntülerde meşru bir amaçla bulunduğunu savunmuştu.

Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş CHP'den istifa etti

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Son Dakika CHP Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş CHP'den istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş CHP'den istifa etti - Son Dakika
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