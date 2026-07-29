Tutuklu İzmit Belediye Başkanından flaş AK Parti yanıtı: Paşa paşa yatarım

Siyasetteki transfer ve parti değiştirme iddiaları gündemi sarsmaya devam ederken, cezaevinde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten gündem yaratacak net bir çıkış geldi. Hakkında çıkan " AK Parti'ye geçeceği" yönündeki söylentilere cezaevinden yanıt gönderen Hürriyet, siyasi çizgisinden taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

AVUKATI ARACILIĞIYLA KAMUOYUNA MESAJ GÖNDERDİ

Soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret eden avukatı Eray Akbal, görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Akbal, Hürriyet'in İzmit halkına ve kamuoyuna iletilmesini özel olarak rica ettiği mesajı bizzat paylaştı.

"PAŞA PAŞA YATARIM"

Avukat Eray Akbal'ın aktardığı bilgilere göre İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, parti değiştirme iddialarına son noktayı koyarak şu sert ifadeleri kullandı:

"İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i cezaevinde ziyaret ettim. Fatma Hanım bir mesajı sizlere iletmemi istedi: 'AKP'ye geçeceğime paşa paşa yatarım.'"

Hürriyet'in bu net açıklaması, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde kısa sürede geniş yankı uyandırdı.