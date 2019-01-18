Son Dakika Haberleri: Tutukluya Soğuk İşkence" Haberine Soruşturma

Tutukluya Soğuk İşkence" Haberine Soruşturma

1 saat önce

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "Tutukluya soğuk işkence" başlıklı habere ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tutukluya Soğuk İşkence
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "Tutukluya soğuk işkence" başlıklı habere ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Tutukluya soğuk işkence" şeklinde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"16 Ocak'ta Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan 'Tutukluya soğuk işkence' başlıklı 'Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaloriferlerin yanmadığı, hükümlü tutuklulara aileleri tarafından gönderilen kışlık kıyafetlerin verilmediği' iddiasıyla yapılan gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve yönlendirici haberle ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:49 Kaynak: AA

Kırıkkale, Başsavcı, Güncel
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