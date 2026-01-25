Tütün Kontrolü İçin Yeni Kanun Talebi - Son Dakika
Tütün Kontrolü İçin Yeni Kanun Talebi

25.01.2026 16:31
Sağlığa Evet Derneği, yeni sigara yasası için dumansız alanlar ve ruhsatsız ürünlere dikkat çekti.

(ANKARA) - Sağlığa Evet Derneği Başkanı Elif Dağlı, Sağlık Bakanlığı'nın sigarayla mücadelede yeni bir kanun hazırlığı içinde olduğuna ilişkin haberler üzerine, "Sağlığa Evet Derneği olarak, dumansız ve tütünsüz kapalı kamusal alanların sağlanmasına yönelik uygulama usul ve esaslarının belirlenerek hayata geçirilmesinin gerekli ve yeterli olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, paketin içerisinde, ülkemizde üretim ve satış ruhsatı bulunmayan ürünlere yeşil ışık yakan hükümlerin yer almamasını önemle talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sağlığa Evet Derneği, Sağlık Bakanlığı'nın sigarayla mücadelede yeni bir kanun hazırlığı içinde olduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, tütün kontrolü uygulamalarında 2009'dan bu yana artan ihlallerin ardında iki temel sorun bulunduğu, bunların, afaki yürütme ile bağımlılıkla mücadele politikasının tütün kontrolünün önüne geçmesi olduğunu belirtildi.

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un, tütün ürünleri ile bu ürünleri taklit eder tarzda kullanılan ürünlerin tüketimini tüm kapalı kamusal alanlarda yasakladığı hatırlatılan açıklamada, bu yasağın, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nde taahhüt altına alınan kapalı kamusal alanların yüzde 100 dumansız hale getirilmesi hükmünü tam olarak karşıladığı vurgulandı.

Kanun'da bir eksiklik bulunmadığı, Kanun hükmünün açık ve tam kapsamlı olduğu vurgulanan açıklamada, araştırmalar ve medya yansımalarının, Kanun'daki ilgili hükmün yürürlük kazandığı 2009 yılından bugüne, Türkiye'nin her yerinde artan oranlarda uyum sorunları yaşandığını gösterdiği aktarıldı.

"Sorun kanun hükmünde değil, yürütmesinde"

Yaygın ihlallerin zamanla norm haline geldiği, oluşturulan açılır kapanır alanlarda bu ihlallerin yoğunlaştığı, konu hakkında yurttaş şikayetlerinin arttığı belirtilen açıklamada, sorunun, Kanun hükmünde değil, yürütmesinde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, idari, teknik ve mali organizasyon ile yürütme usul ve esaslarının bir yönetmelik marifetiyle belirlenmemesi, uygulamanın çelişkili genelgelerle yönlendirilmesi, kalıcı kurumsal kapasitelerin oluşturulmaması ve denetim birimlerinin resmi görev ve yetki tanımlarının muğlak bırakılması sonucunda, Kanun yürütmesinin aksadığı, "afaki ve güdümlü" hale geldiği belirtildi.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Elif Dağlı, şunları kaydetti:

"Sağlığa Evet Derneği olarak, Kanun'un işaret ettiği dumansız ve tütünsüz kapalı kamusal alanların sağlanmasına yönelik uygulama usul ve esaslarının belirlenerek hayata geçirilmesinin gerekli ve yeterli olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, TBMM'nin gündemine getirileceği söylenen ve tütün kontrolü ile ilgili uzmanlık örgütleri ile paylaşılmayan paketin içerisinde, ülkemizde üretim ve satış ruhsatı bulunmayan ürünlere yeşil ışık yakan hükümlerin yer almamasını önemle talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

