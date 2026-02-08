Tütüncü Dükkanında Tavan Çöktü - Son Dakika
Tütüncü Dükkanında Tavan Çöktü

08.02.2026 00:19
Adapazarı'nda tütüncü dükkanının tavanı çöktü, iş yeri sahibi şans eseri yaralanmadı.

SAKARYA'nın Adapazarı İlçesinde, katlı pazar yerinde bulunan bir tütüncü dükkanının asma tavanı iş yeri sahibinin üzerine çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Adapazarı ilçe merkezindeki katlı pazar yerinde meydana geldi. Osman D., sahibi olduğu tütüncüdeki malzemeleri toplarken, iş yerinin asma tavanı bir anda çöktü. Tavandan düşen malzemelerin altında kalan esnaf, şans eseri yaralanmadı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: DHA

