Tuzak kurarak öldürdüğü karısı tedbir kararı aldırmış

Tuzak kurarak öldürdüğü karısı tedbir kararı aldırmışTedbir kararını ihlal eden katil koca, savcılık talimatıyla serbest kalmışKarısını öldürüp Samsun 'a kaçan ve polisin başarılı operasyonuyla yakalanan katil zanlısı koca Bursa 'ya getirildiBURSA - Bursa'da boşanmak üzere olduğu karısını tuzak kurarak öldüren katil zanlısı koca Samsun'dan Bursa'ya getirildi. Katil zanlısı adamın; daha önce eşinin aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesi ile gözaltına alındığı savcılık kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.Olay 2 gün önce merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ali C. boşanmak üzere olduğu karısı Aynur C.'yi arayıp 'Kargonuz var, gelip paketinizi teslim alır mısınız' diyerek Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan Dumlupınar Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan kargo şirketine çağırdı. Paketi teslim almaya giden kadın, arkasında şirkete giren kocası Ali C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra Samsun'un Çarşamba ilçesine kaçtığı tespit edilen Ali C. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun'dan Bursa'ya getirildi.Olayla ilgili yapılan araştırmalarda Aynur C.'nin 12 Eylül 2018 tarihinde Demirtaş Polis Merkezi'ne giderek boşanmak üzere olan eşi Ali C. tarafından tehdit edildiğini söyleyerek 3 aylık koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Tedbir alındıktan bir süre sonra, 20 Ekim 2018 tarihinde Ali C. eşi Aynur C.'ye şiddet uygulayarak yaralanmasına sebep oldu. Ali C. hakkında yine Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince adli işlem yapıldığı fakat, katil zanlısının daha önce savcılık talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldığı ortaya çıktı.