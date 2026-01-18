Tüzgiray Ailesi İçin Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Tüzgiray Ailesi İçin Anma Programı Düzenlendi

18.01.2026 16:04
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Tüzgiray ailesi anıldı, abla Ebru Tüzgiray çağrı yaptı.

Haber: Esra TOKAT - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Bolu'daki Grand Kartal Otel'de geçen yıl çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişi arasında yer alan Tüzgiray ailesi için anma programı düzenlendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mahkeme kararını istinafa götürmesi hakkında konuşan abla Ebru Tüzgiray, "Ben hala suçluların cezalarını almadıklarını düşünüyorum. Bırakın hafifletmeyi ya da bir affa gidilmesini daha da fazla ceza almaları gerekiyordu. Ayrıca hala dışarda olan başka suçlular da var. Biz şu anda onların da ceza almalarını istiyoruz, bence bu yeterli değil" dedi.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimleri 41 yaşındaki Yasemen ve 48 yaşındaki Erhan Tüzgiray çifti ile çocukları 11 yaşındaki Defne ve 8 yaşındaki Demir, Atılım Üniversitesi'nde yapılan program ile anıldı.

Anma programında, Yasemen ve Erhan Tüzgiray'ın düğün fotoğrafları ile çocuklarıyla fotoğraf ve videolarının yer aldığı bir video izletildi. Görüntüler sırasında, Tüzgiray ailesinin yakınları ve arkadaşları göz yaşlarını tutamadı. Videonun ardından Tüzgiray ailesinin kızlarının isminden ve anne Yasemin'in isimlerinden ilhamla "Defne" ve "Yasemen" isimleri verilen takı sergisi gezildi.

"Ben hala suçluların cezalarını almadıklarını düşünüyorum"

Anma programını hazırlayan Erhan Tüzgiray'ın ablası Ebru Tüzgiray, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Yaşadıkları sürecin çok zor ve kötü geçtiğini ifade eden abla Tüzgiray, "Ben hala suçluların cezalarını almadıklarını düşünüyorum. Bırakın hafifletmeyi ya da bir affa gidilmesini, daha da fazla ceza almaları gerekiyordu. Ayrıca hala dışarda olan başka suçlular da var. Biz şu anda onların da ceza almalarını istiyoruz, bence bu yeterli değil. İnsan hayatı da bu kadar ucuz değil. İki kişinin sorumsuzluğu ile 78 tane pırlanta gibi insanın yok olması kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

"Sesini duyuramayan aileler olsaydık inanın unutulup gidecekti"

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu ve kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ile otel müdürü Zeki Yılmaz'ın "olası kast ile öldürme" yerine "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını isteyerek kararı İstinaf'a taşımasına tepki gösteren Tüzgiray, şunları söyledi:

"Bırakın daha azı, çok daha fazla ceza almaları gerekiyordu. İtiraza şaşırmadım, çünkü bu ülkede bu gibi durumları çok yaşıyoruz. Bizler biraz daha sesini duyuran aileler olduğumuz için bu süreç belki ceza ile sonuçlandı, az bir cezayla bize göre. Ama sesini duyuramayan aileler olsaydık inanın şu anda hiç bunları konuşmuyor olacaktık. Unutulup gidecekti."

"Sonuna kadar tüm kamu görevlileri ceza almalı"

Yangında kamu görevlilerinin ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da cezalandırılması gerektiğini ifade eden Tüzgiray, "Sonuna kadar hepsinin cezalarını almaları gerekiyor. Bu kararları veren, yanında duran, başında duran, yani en ufacık bir karar, en ufacık bir cümleye kadar bu işte parmağı olan herkesin sonuna kadar ceza alması gerekiyor. Biz sonuna kadar; 5 yıl da sürse, 10 yıl da sürse bu işin arkasında durmaya niyetimiz var. Bu bitmeyecek. Umarım bu herkese bir emsal olur. Bundan sonra bunlar yaşanmaz. Ama gördüğüm kadarıyla değişen hiçbir şey yok. Ülkede her şey aynı şekilde devam ediyor. Bizi susturamayacaklar" şeklinde konuştu.

Yeğeni Defne için taç yaptı, Okul arkadaşı mezarlıkta baş ucuna koyacak

Yeğeni Defne'nin okul arkadaşının mezarına koymak için bir taç yaptığını da ifade eden Tüzgiray, "Takıyı Defne için yapmak istedim. Çünkü hem ismi hem de kendisi bana küçükken resimler çizerdi ve 'Ebruş sana takılar yaptım' derdi. O yüzden arkadaşının da isteğiyle biz ona bir tane defne tacı yaptık. Bunu mezarlıkta baş ucuna koyacakmış. Sergimizin ana teması da defne yaprakları ve yasemen çiçekleri. Onlar için yapıldı ve geliri de sokak hayvanlarına bağışlanacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Güncel, Bolu, Son Dakika

