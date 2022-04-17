Tuzla'da "Bizim Çocuklar ile İftar" Programı düzenlendi - Son Dakika
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Tuzla'da "Bizim Çocuklar ile İftar" Programı düzenlendi

17.04.2022 15:43
Tuzla'da "Bizim Çocuklar ile İftar" Programı düzenlendi

Tuzla Belediyesi tarafından yetim ve öksüz çocuklara yönelik "Bizim Çocuklar ile İftar" Programı gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi tarafından yetim ve öksüz çocuklara yönelik "Bizim Çocuklar ile İftar" Programı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte çok sayıda yetim ve öksüz çocuk katıldı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan çocuklar iftar programı öncesinde Tuzla Belediyesi Ramazan Karavanı eşliğinde kukla ve illüzyon gösterileri ile eğlendi.

Programda konuşan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, "Bana 'dünyada sizi en çok ne mutlu eder' diye sorarlarsa, bu sorunun bende tek cevabı 'Bir çocuğun yüzündeki gülümsemedir' derim. Bunun tam tersi de geçerlidir. 'En fazla ne üzer' diye sorsalar bir çocuğun mahzun olması, üzüntülü olması ve üzgün olmasıdır. O yüzden hele hele bu çocuk yetim, öksüzse, bu çocuğun üzgün olması bir toplumun en büyük vebalidir, en büyük üzüntüsü ve sıkıntısıdır" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine işaret ederek, "Aynı sofralarda, iftarlarda, yemeklerimizi, ihtiyaçlarımızı soframızı paylaşıyoruz ama aslında biz burada en önemlisi yüreklerimizi tokuşturuyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz" dedi.

Etkinlikte Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'na bağışta bulunan yardımseverlere hediye paketi takdim etti.

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Kaynak: AA

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