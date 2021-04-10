TUZLA'DA CEZA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS SİTENİN MÜDÜRÜ: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖYLE BİR CEZA KESİLMEDİ - Son Dakika

TUZLA'DA CEZA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS SİTENİN MÜDÜRÜ: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖYLE BİR CEZA KESİLMEDİ

10.04.2021 11:37
TUZLA'DA CEZA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS SİTENİN MÜDÜRÜ: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖYLE BİR CEZA KESİLMEDİ, System.String[]

TUZLA'DA CEZA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS SİTENİN MÜDÜRÜ: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖYLE BİR CEZA KESİLMEDİHaber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ / TUZLA'da, site sakinlerine uygulandığı iddia edilen ilginç cezalarla gündeme gelen lüks sitenin Müdürü Yusuf Erbasan, "Biz Site Yaşam İçtüzüğü'ne...

TUZLA'DA CEZA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS SİTENİN MÜDÜRÜ: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖYLE BİR CEZA KESİLMEDİ

Haber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ/ TUZLA'da, site sakinlerine uygulandığı iddia edilen ilginç cezalarla gündeme gelen lüks sitenin Müdürü Yusuf Erbasan, "Biz Site Yaşam İçtüzüğü'ne göre tespitler yaptık, tespit ettiklerimize de önce uyarı yaptık ardından ikazda bulunduk. Bu ikazlara uymayanlara para cezası gibi yaptırımlar uyguladık" dedi. Site sakinlerinin basına konuşması nedeniyle 2 bin lira ceza kesildiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Yusuf Erbasan, "Hiçbir şekilde öyle bir ceza kesilmedi. Öyle bir uygulamamız da yok" diye konuştu.

Tuzla'da başta asgari ücret cezası, çimlere basma cezası gibi cezaların uygulandığı iddiası ile gündeme gelen lüks sitede en son daire sakinlerine basına konuştukları için 2 bin lira ceza uygulandığı iddia edilmişti. Lüks sitenin müdürü Yusuf Erbasan, iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"KURALLARA UYMAYANLARA BAZI YAPTIRIMLARIMIZ OLDU"

Sitede 250 mülk sahibinden oluşan bin kişinin yaşadığını belirten Yusuf Erbasan, "Bu tür ceza ve benzeri şeylerden şikayetçi olanların sayısı toplamda 15 kişi zaten. Ağustos ayı itibari ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı'na istinaden site yaşam kuralları iç tüzüğü şeklinde bir yayınlamamız oldu. Bu kuralların tamamını Ağustos ve Eylül ayı itibari ile tebliğ ettik tüm site sakinlerimize. Fakat kuralların bazılarına bazı daire sakinleri uymadı. Özellikle kapı önlerine ayakkabı, scooter ve akülü araba koyanlar oldu. Biz bunları tekrar yazılım programımız üzerinden duyuru yaparak kaldırmalarını ve bunların uygun olmadığını tebliğ ettiğimiz halde dikkate almadılar. Almayınca biz Site Yaşam İçtüzüğü'ne göre tespitler yaptık, tespit ettiklerimize de önce uyarı yaptık ardından ikazda bulunduk" dedi.

İkazların ardından 54'e yakın daire sakininden 15'e yakın site sakininin kurallara uyma konusunda direndiğini ileri süren Yusuf Erbasan, "Onlara da para cezası gibi bazı yaptırımlarımız oldu. Bundan sonraki yaptırımlarımız hukuksal olarak neyse onları yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇİME BASTIKLARI İÇİN CEZA YAZMADIK"

Bazı site sakinlerinin çimlere bastığı için ceza yedikleri yönündeki iddialara cevap veren Yusuf Erbasan, "Ceza yazmadık ama dört ya da beş aileye çok ciddi şekilde önce uyarı daha sonra ikaz yaptık. Çimlerimizin üzerinde futbol topu oynanmaya başlanmıştı. Diğer aile sakinlerinin çok büyük talebi ve baskısı üzerine yaptık. Bizim çimlerimiz ve çim alanımız çok küçük olduğu için futbol oynamaya müsait değil ve buna da şu an izin vermiyoruz, vermeyeceğiz de. Ama çime basabilir, çimde gezebilir, oturabilir" şeklinde konuştu.

"AİDATLARINI ÖDEMEYENLERİN DOĞALGAZINI PASİF HALE GETİRDİK"

Cezalarını ödemeyen bazı site sakinlerinin su sayaçlarının söküldüğü bazılarının ise otoparka alınmadığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Yusuf Erbasan, "Geçmişte Mart ayı gibi devletimizin yasaklamış olduğu nedenlerden dolayı, bir önceki yönetim tarafından ödemelerini yapmayan daire sakinlerine icra uygulanmamıştı. İcraya veremeyince çok yüklü miktarda gaz borcumuz vardı. Aidat, doğalgaz, su ve buna benzer paraları ödemeyen çok fazla daire sakinimiz vardı. Biz göreve başladığımızda Ağustos ayı itibari ile baktığımızda ödeyemeyeceğimiz kadar borcumuz vardı. Borcu kapayabilmek için de daire sakinlerimize tebliğler yaptık. Bir önce borçlarınızı ödeyin yoksa gazımız kesilecek şeklinde ama dikkate alınmadı. Dikkate alınmayınca kaos yaşamayalım diye 80 bin lira borç para bulduk. Bu para ile geçmiş borcunu ödedik. Fakat biz bu 80 bin lirayı geri ödeyebilmek için de hem ödemesini yapmayanları icraya verdik. Hem de Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı'na istinaden karar defterine yazılarak yönetim kurulunun almış olduğu kararı site sakinlerimize tebliğ ettik. Ödemelerini yapmayanlara bazı yaptırımlar uygulayacağımızı duyurduk. Birinci kararımız su ve doğalgazını ödemeyenlerin doğal gaz sayaçlarını aktif halden pasif hale getirdik. Sayaçlar zaten yönetime ait İGDAŞ'a karşı sorumlu olan biziz, borçlu olan biziz. Site sakinlerimiz değil. Aidat ve ortak alan elektrik gibi bunları ödemeyen daire sakinlerimize de ve bu paraları da daha kısa bir sürede alarak borçlarımızı ödeyebilmemiz için otopark girişlerini de pasif hale getirdik" dedi.

'BASINA KONUŞULDU' DİYE CEZA KESİLDİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Site sakinlerinin basına konuşması nedeniyle 2 bin lira ceza kesildiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Yusuf Erbasan, "Hiçbir şekilde öyle bir ceza kesilmedi. Öyle bir uygulamamız da yok" diye konuştu. Yusuf Erbasan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sitenin genel kurul seçimin de 21 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

TUZLA'DA CEZA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS SİTENİN MÜDÜRÜ: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖYLE BİR CEZA KESİLMEDİ
TUZLA'DA CEZA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS SİTENİN MÜDÜRÜ: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖYLE BİR CEZA KESİLMEDİ

Çocuk İzleme Merkezi, Para Cezası, Tebliğ, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA CEZA İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS SİTENİN MÜDÜRÜ: HİÇBİR ŞEKİLDE ÖYLE BİR CEZA KESİLMEDİ - Son Dakika


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