Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Çok Sayıda Adrese Uyuşturucu Baskınında 1 Tutuklama

Tuzla'da Çok Sayıda Adrese Uyuşturucu Baskınında 1 Tutuklama

17 dakika önce

Tuzla'da polisin çok sayıda adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Tuzla'da Çok Sayıda Adrese Uyuşturucu Baskınında 1 Tutuklama, System.String[]
Tuzla'da polisin çok sayıda adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Tuzla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12- 14 Şubat tarihleri arasında Tuzla'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda T.Ç, T.D, Y.Y, B.H, İ.Y, H.T. ve O.A. isimli şahıslar yakalandı. Yenişehir ve Şifa mahallerinde iki adreste yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 23 adet fişek, 20 adet av tüfeği fişeği, 28 adet kesici ve delici alet, 9 adet muşta, 1 adet kelepçe, 1 adet hassas terazi, 35 paket satışa hazır uyuşturucu madde, 400 adet uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf klipsli poşet, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden T.Ç., 14 Şubat günü tutuklandı. O.A. ve H.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından, T.D, Y.Y, B.H. ve İ.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:07 Kaynak: İHA

14 Şubat, Tuzla, 3. Sayfa
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