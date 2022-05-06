Tuzla'da gemide karbondioksit sızıntısı oldu: 4 işçi zehirlendi - Son Dakika

Tuzla'da gemide karbondioksit sızıntısı oldu: 4 işçi zehirlendi

İSTANBUL - Tuzla'da bir tersanede bulunan gemide bakım onarım çalışması sırasında karbondioksit sızıntısı oluştu. Karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalarak yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tuzla'da Aydıntepe Mahallesindeki Ada Tersanesinde saat 10.50 sıralarında yaşandı. Tersanede bulunan ve bakım onarım çalışması yapılan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum 4 isimli geminin alt bölümünde iddiaya göre bakım yapılacak tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oluştu. Sızıntı nedeniyle gaz zehirlenmesi yaşayan 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.