TUZLA'DAN 10 BİSİKLETLİ ANITKABİR'E DOĞRU YOLA ÇIKTI - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi ve Hydra Grubun iş birliği ile 10 bisikletçi Anıtkabir'e doğru yola çıktı. Günlük 70 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler toplam 480 kilometrelik yol kat edecekler. Bisikletli grup, 10 Kasım saat 09.05'de Anıtkabir'de olmayı planlıyor.

Tuzlalı 10 bisiklet sever, Tuzla'dan Ankara'ya doğru 7 günlük uzun bir yolculuğa çıktı. Bisikletli grup, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi ve Hydra Grubun işbirliği ile '10 Kasım'da 10 Bisikletli Anıtkabir'e' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Anıtkabir'e doğru yola çıktı. Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Özcan, Tuzla Sahil Tören Alanı'ndan yola çıkan ekibe, Anıtkabir'e götürülmek üzere Türk Bayrağı verdi. Türk Bayrağını öperek alan bisikletli ekip, alkışlar eşliğinde yola çıktı.

Tuzla Belediyesi ekiplerinin de Ankara'ya kadar eşlik edeceği grup, 10 Kasım saat 09.05'de Anıtkabir'de olmayı planlıyor.

HALK GÜNÜ'NDE GELEN TALEBE BAŞKAN YAZICI KAYITSIZ KALAMADI

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her perşembe günü Halk Günü'nde Tuzla'da yaşayan vatandaşlar ile bir araya geliyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Halk Günü'ne gelen bisiklet grubu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya Ankara'ya bisiklet ile gitmek istediklerini belirtmesi üzerine Başkan Yazıcı, destek verileceği sözünü vermişti.

'TUZLA'DAN TOPRAK VE TÜRK BAYRAĞI GÖTÜRÜYORUZ'

Bisiklet ekibi üyesi Ahmet Dönmez, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla Tuzla'dan Anıtkabir'e gideceğiz. Atatürk'ün Tuzla'da konakladığı evden toprak ve Türk Bayrağı götürüyoruz. Günde ortalama 70 kilometre yol alacağız. Gittiğimiz il ve ilçelerde küçük etkinlikler yapacağız' ifadelerini kullandı. Birdane Aydın ise,? Bu etkinlik için birçok farklı ilden geldik. 3 Kasım'da buradan yola çıkacağız. Yalova, Bursa, Eskişehir illerini ziyaret ederek Anıtkabir'e gideceğiz? dedi.