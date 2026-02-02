Tuzluca Tuz Mağaraları Sağlık ve Turizm Potansiyeli Taşıyor

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır'daki Tuzluca Tuz Mağaraları'nı ziyaret ederek, sabit 12 derecelik yapısı ve terapi merkeziyle öne çıkan alanın sağlık ve turizm açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır temasları kapsamında Doğu Anadolu'nun en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Tuzluca Tuz Mağaraları'nı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ile birlikte Iğdır Şehir Stadyumu'nun açılışı için Iğdır'da bulunan ve Tuzluca ilçesindeki mağaralarda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, mağaranın atmosferine hayran kaldığını belirtti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Dr. Kasapoğlu, "Burası sadece Iğdır'ın değil, Türkiye'nin en stratejik turizm noktalarından biri olmaya aday. Dışarıdaki hava şartları ne olursa olsun, içerideki sabit 12 derecelik ferahlatıcı havası ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Mutlaka gidin görün" ifadelerini kullandı.

Günlük 200 ton üretim kapasitesi ve terapi merkezi

Tuz mağarasının tek başına bir ekonomik değer olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Tuz Mağarası, günlük 200 ton tuz üretim kapasitesiyle başlı başına ekonomik bir değer. Ayrıca 2021 yılında sağlık turizmine kazandırılan terapi merkezi, özellikle astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler için rahatlatıcı bir ortam sunuyor. Doğal bir şifa kaynağı. Sağlık ve kültür turizminin bu şekilde entegre olduğu alanlar, Iğdır'ın kültürel zenginliklerini küresel ölçeğe taşıyacaktır" dedi.

Mağaranın ışıklandırılmış galerilerini ve sosyal alanlarını gezen Dr. Mehmet Kasapoğlu, bölgenin tanıtımı ve altyapısının güçlendirilmesi konusundaki çalışmaların takipçisi olacaklarını belirterek ziyaretini sonlandırdı. - IĞDIR