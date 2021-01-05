TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı 2020'de 10 kat arttı - Son Dakika

TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı 2020'de 10 kat arttı

05.01.2021 10:37
TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı 2020'de 10 kat arttı, System.String[]

Bugüne kadar 5 milyondan fazla indirilen Vodafone TV'nin 2020'de aylık aktif kullanıcı sayısı 10 kat, Vodafone TV'yi mobil cihazlarından izleyen kişi sayısı ise 7 kat arttı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla indirilen Vodafone TV'nin 2020'de aylık aktif kullanıcı sayısı 10 kat, Vodafone TV'yi mobil cihazlarından izleyen kişi sayısı ise 7 kat arttı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone TV, 2020'de de müşterilerine her an her yerden kaliteli TV ve video içeriğine kesintisiz ulaşma ayrıcalığı yaşattı.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, Vodafone TV ile Türkiye'nin dört bir yanında müşterilere kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Vodafone TV'nin 90'ı aşkın TV kanalı ve 6 binin üzerinde seç-izle içeriği ile her zevke hitap eden zengin bir portföye sahip olduğunu aktaran Otluoğlu, "Vodafone TV, 2020'de de müşterilerimizin ilgi odağı olmayı sürdürdü. Uygulamamız, bugüne kadar toplam 5 milyonu aşkın indirme sayısına ulaştı. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vodafone TV, 2020'de her zevke ve ihtiyaca uygun içerik sunmayı sürdürdü

Verilen bilgiye göre, Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 5 milyondan fazla indirilirken, 2020'de Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı 10 kat artarak 1,2 milyona ulaştı.

Vodafone TV içeriklerini mobil cihazları üzerinden izlemeyi tercih edenlerin sayısı ise yaklaşık 7 katına çıktı.

Vodafone TV, 2020'de her zevke ve ihtiyaca uygun içerik sunmayı sürdürdü.

FX, FOXCRIME, National Geographic, National Geographic Wild, Viasat History ve Explore kanallarının en seçkin dizi ve belgesellerini, "Kafa Doktoru" ve "Eski Zamanlar" gibi Vodafone TV'ye özel prodüksiyonları izleyicileriyle buluşturan Vodafone TV, sinemasever müşterileri için SinemaTV kanallarını ve SinemaHemen seç-izle filmlerini portföyüne kattı.

Dünyaca ünlü içerik üreticisi BLACKPILLS'in kısa formatlı dizileri de Türkiye'de ilk kez Vodafone TV'de yayınlanmaya başladı.

Seç-izle içeriklerin izlenmesi süresi 3 kat arttı

Vodafone TV, 2020'de seç-izle içeriklerin izlenme süresini 3 katına çıkardı.

Vodafone TV'de son bir yılda en çok izlenen ilk 3 ana kanal ATV, FOX ve TV8 olurken, en çok izlenen diziler "The Walking Dead", "War of the Worlds", "Alef", "Supernatural", en çok izlenen filmler ise "Hareket Sekiz", "Dünya Savaşı Z" ve "Transformers: Kayıp Çağ" oldu.

Vodafone TV, 2020'de sporseverlerin de popüler TV servisi olmayı sürdürdü.

S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport gibi spor içeriklerini izleyicileriyle buluşturan Vodafone TV'de İngiltere Premiere Ligi, Almanya Bundesliga Ligi, Portekiz Premier Ligi, Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga maçları, en çok izlenen spor içerikleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin Vodafone TV'den canlı yayınlanan yeni sezon maçlarını ise yıl boyunca 130 bin kişi izledi.

Vodafone TV, 2020'de pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim almaya başlayan öğrencilere de destek oldu.

Yaklaşık 480 bin Vodafone TV kullanıcısı, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izledi.

Vodafone, Türkiye, Film, TV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı 2020'de 10 kat arttı - Son Dakika Ekonomi


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