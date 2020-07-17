TV+'ta MotoGP heyecanı başlıyor

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de heyecan TV+'ta başlıyor. MotoGP'nin İspanya'da gerçekleştirilecek yarışının tüm detayları canlı yayınlarla TV+'tan naklen yayınlanacak.



Türkiye'nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+, sporda en iyileri buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli motor sporları etkinliklerinden biri olarak kabul edilen MotoGP'de yeni sezon TV+'ta başlıyor. Moto GP 2020 sezonunun ilk tam Grand Prix'i, 19 Temmuz'da İspanya'da koşulacak ve tüm heyecanı canlı yayınlarla TV+'ta olacak.



MotoGP'de yarış cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. İspanya'daki yarışa en önden başlayacak pilotu belirleyecek mücadele, saat 15.10'da TV+'ta yer alan S Sport'tan canlı yayınlanacak. Pazar günü gerçekleştirilecek olan İspanyaGP'si de saat 15.00'te izlenebilecek.



Formula 1'de 3. yarış heyecanı da TV+'ta



Uzun bir aradan sonra Avusturya'daki iki yarışla geri dönen Formula 1'in Macaristan yarışının da tüm detayları TV+'ta olacak. Cumartesi günü sıralama turları,Pazar günü de saat 16.10'da başlayacak yarış TV+'ta yer alan S Sport'ta olacak.



TV + Canlı yayınları



17 Temmuz Cuma



22.00 West Ham United - Watford



18 Temmuz Cumartesi



13.00 Formula 1 Macaristan GP Sıralama Turları



15.10 MotoGP İspanya Sıralama Turları



16.00 Formula 1 Macaristan GP Sıralama Turları



19.30 Norwich - West Ham United



19 Temmuz Pazar



12.00 Moto3 İspanya GP



13.20 Moto2 İspanya GP



15.00 MotoGP İspanya GP



16.00 Bournemouth - Southampton (TV+ Ekstra Kanalı 84)



16.10 Formula 1 Macaristan GP



18.00 Tottenham - Leicester City - İSTANBUL