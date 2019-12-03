TVHB Başkanı Eroğlu:

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Engellilere pozitif ayrımcılık uygulanmalı" dedi.



TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları dedi:



"Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında uluslararası bir gün olarak kabul edilmiş olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü; toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır. Bedensel, duyusal ya da zihinsel güç ve kapasitelerinin bir kısmını kaybetmiş engelli olarak nitelendirilen insanlar için hayat şartları pek çok zorluğu beraberinde getirmektedir. Doğuştan ya da sonradan engelli haline gelen pek çok insan yaşamları boyunca özgürce ve dezavantajlı olmadan yaşamaktadırlar. Engellilerin, diğer insanlarla aynı haklara sahip olmaları gerekliliğinin dikkate alınması, çalışma, ulaşım ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının sağlanması, onların topluma katılmaları açısından vazgeçilmezdir."



Eroğlu, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Engelli insanların hayatını kolaylaştıran özellikle görme yetilerini kaybeden insanlar için rehber olan köpeklerin sağladığı faydaları da unutmamak gerekir. Ülkemizde engelli insanların ve çocukların rehabilitasyonunda atlar ve yunuslar ile çalışılmakta, kediler, kuşlar ve pek çok hayvan, engelli bireyler ile kurdukları muhteşem ilişki sayesinde yaşama bağlanmalarını sağlamaktadırlar. Bunun yanında pek çok kaza ve hastalık sonucunda engelli olan hayvanlar da unutulmamalıdır. Dünya engelliler günü vesile ile engelli olan insan ve hayvanların yaşam haklarına saygılı olmak gerekliliği hatırlanmalıdır. Engelli bireylerin sosyal yaşama katılmasının sağlanması ve engelli bireylere pozitif ayrımcılık yapılması onların hayatını mümkün olduğunca kaliteli hale getirecektir. Bu noktada insan ve hayvan ayırmadan tüm engellilere gerekli hakları sağlanmalı, dezavantajları avantaja dönüştürülmelidir." - ANKARA