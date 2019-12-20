TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: Atlarla uğraşanlar dikkatli olmalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: Atlarla uğraşanlar dikkatli olmalı - Son Dakika

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: Atlarla uğraşanlar dikkatli olmalı

7 saat önce

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, tek tırnaklı hayvanların yoğun olduğu bölgelerde sık görülebilen ruam hastalığının zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalık olduğunu hatırlatarak, önlemleri içeren mevzuatın eksiksiz uygulanmasını ve...

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: Atlarla uğraşanlar dikkatli olmalı, System.String[]

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, tek tırnaklı hayvanların yoğun olduğu bölgelerde sık görülebilen ruam hastalığının zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalık olduğunu hatırlatarak, önlemleri içeren mevzuatın eksiksiz uygulanmasını ve atlarla uğraşanların dikkatli olmalarını istedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, İstanbul Büyükada'da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesi üzerine yaptığı açıklamada, kamuoyuna önemli uyarılarda bulundu. Ruam hastalığının görülme yerleri, tespit edilmesi, bulaşıcı özelliği ve ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlarla ilgili bilgiler vererek alınması gereken önlemler üzerinde duran Ali Eroğlu, "Bu hastalık tek tırnaklı hayvanlarda görülen ve testle tespit edilebilen bir hastalıktır. Atlarda akut ve kronik olarak seyreden hastalık ölümle sonuçlanan vakalara yol açabiliyor. Kedi, köpek,  hayvanat bahçelerindeki yabani hayvanlar ve insanlara da bulaşabilen hastalığı karşı dikkatli olunmalı ve önlemler eksiksiz alınmalıdır" dedi. Başkan Eroğlu, hastalığa karşı ciddi bir tedavi yöntemi bulunmadığını, temas yoluyla ya da hayvanların etinin yenilmesiyle bulaştığına dikkat çektiği açıklamasında, özellikle atlarla uğraşan insanların çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

SAĞLIK TARAMASI YAPILMASI ÖNEMLİ

Hastalığın deride daha uzun süre seyredebildiğini ve bu şekilde seyreden hastalığa karşı kullanılan antibiyotiklerin iyileştirici sonuçlar sağlayabileceğini belirten Ali Eroğlu, akciğerde görülen ruam hastalığının ise ölümcül olduğunu hatırlattı. Hastalığın iyi izlenmesi ve sağlık taraması yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Ali Eroğlu, açıklamasında şu uyarılarda bulundu: "Hastalıkla mücadele konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının mevzuatında yer alan hükümler eksiksiz uygulanmalı, hastalığın ortaya çıktığı Büyükada'da ciddi bir sağlık taraması yapılmalıdır. Atların beslenme koşulları ve bulundukları ortamların sağlığa uygunluk koşulları bakımından iyileştirilmesi gerekir. At ile uğraşanlar da eğitilerek bilinçlendirilmelidir."

Başkan Ali Eroğlu, Büyükada'da karantina uygulaması başlatılması ve veteriner hekimlik hizmetlerinin gözden geçirilmesi gerektiğine de belirterek hastalığa karşı henüz bir aşı ya da tedavi yöntemi geliştirilemediğini vurguladı ve bu tarz hastalıklara karşı koruyucu tedbirlerle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:49 Kaynak: DHA
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