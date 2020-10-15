TVHB Merkez Konseyi'nden Dünya Çiftçi Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

TVHB Merkez Konseyi'nden Dünya Çiftçi Kadınlar Günü mesajı

15.10.2020 10:32
TVHB Merkez Konseyi'nden Dünya Çiftçi Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Tarlasında, bahçesinde, ahırında gece gündüz demeden emek vererek ailesine ve ülkemize üretimle destek veren, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren kadınlarımızın 'Dünya Çiftçi Kadınlar Günü' kutlu olsun" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Tarlasında, bahçesinde, ahırında gece gündüz demeden emek vererek ailesine ve ülkemize üretimle destek veren, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren kadınlarımızın 'Dünya Çiftçi Kadınlar Günü' kutlu olsun" dedi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların bitkisel ve hayvansal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında ve gıda arzının güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle her yıl 15 Ekim'in 'Dünya Çiftçi Kadınlar Günü' olarak kutlandığını hatırlattı. Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal iş gücünün yüzde 50'sini, daha az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu vurgulayan Eroğlu, "Kırsalda yaşayan kadınlar, tarımsal faaliyetlerdeki iş gücüne azımsanmayacak boyutta katkı sunmakta, ailenin bakımını üstlenmekte, tarımsal üretime, beslenme ve gıda güvenirliğine önemli katkılar yapmaktadırlar. Daha net bir ifadeyle dünyada kadınlar kırsal ekonominin belkemiğidir. Ülkemizde çalışan kadınların yaklaşık olarak yüzde 30'u tarımdadır. Tarım çalışanlarının yüzde 41'ni de (2 milyon 200 bin) kadınlar oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kırsal nüfusun hızla azalmasına karşı gerekli politikalar bir an önce uygulamaya konulmalıdır"

Covid-19 pandemisi ile tarımsal üretimin ve gıda arzı güvenliğinin dünyanın ve Türkiye'nin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirten Eroğlu, "Tüm ülkelerde kendine yetecek ve sürdürülebilirliği sağlayacak üretim modelleri üzerinde daha ciddi çalışmalara hız verilmiştir. Ülkemizde kırsaldan ayrılan insanların üretimden kopması sebebiyle kırsalın cazip hale getirilmesi hayati derecede önem arz etmektedir. Kırsal nüfusun hızla azalmasına karşı gerekli politikalar bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Kırsalın yok olması üretimin yok olması demektir. Bitkisel üretimde ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik açısından çiftçi ve yetiştirici kadınlarımızın emeklerinin karşılığını almaları, taleplerinin karşılanması ile sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir" dedi.

"Kadınlarımızın 'Dünya Çiftçi Kadınlar Günü' kutlu olsun"

Tarımla uğraşan vatandaşlara teşvik ve desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Üretimin her aşamasına aktif şekilde katılan kadın çiftçilere yönelik eğitim programları ve sertifikalandırma çalışmalarının yoğunlaştırılması, sürdürülebilir tarım-hayvancılık tekniklerinin öğretilmesi, düşük faizli tarımsal kredilerden faydalanmaları için öncelik tanınması ve girişimciliğin teşvik edilmesi, sosyal güvenlik hakları yönünden tam güvence altına alınmaları sağlanmalıdır. Tarlasında, bahçesinde, ahırında gece gündüz demeden emek vererek ailesine ve ülkemize üretimle destek veren, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren kadınlarımızın 'Dünya Çiftçi Kadınlar Günü' kutlu olsun" dedi. - ANKARA

Dünya Kadınlar Günü, Veteriner, Çiftçi, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TVHB Merkez Konseyi'nden Dünya Çiftçi Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

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