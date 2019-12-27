TVHB, meslektaşları Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yılında andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TVHB, meslektaşları Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yılında andı - Son Dakika

TVHB, meslektaşları Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yılında andı

6 saat önce

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bir veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy'un kurtuluş mücadelesi sırasında halkın yaralarını sarmak için harekete geçtiğini belirterek, acı memleket gerçekleri ile mesleğini icra ederken karşılaştığını ifade etti.

TVHB, meslektaşları Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yılında andı, System.String[]

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bir veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy'un kurtuluş mücadelesi sırasında halkın yaralarını sarmak için harekete geçtiğini belirterek, acı memleket gerçekleri ile mesleğini icra ederken karşılaştığını ifade etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, vefatının 83. yılı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Eroğlu mesajında, "Bütün hayatını milletine vakfetmiş bir dava adamı olan Mehmet Akif, istiklal mücadelemiz sırasında şehir şehir dolaşarak, bilgisini, heyecanını ve umudunu milletiyle paylaşmış, vaazları ve yazılarıyla Anadolu'da bağımsızlık ateşini alevlendirmiştir" dedi.

'HERKESE ÜMİDİ AŞILAYAN İSİMDİR'

Ali Eroğlu, İstiklal Marşı'nın, bağımsızlık aşkının mısralarla destanlaşan adı olduğunu belirterek, hayatı zorluklarla geçen şair Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlık aşkını hayatının her karesine sığdırdığını ve kişiliğinin bir parçası haline getirdiğini vurguladı. Ersoy'un eşine az rastlanır büyük bir şair olduğunu söyleyen Eroğlu, "Kapanmaya yüz tutmuş bir devrin sancıları, yitirilen manevi mirasın ortaya çıkardığı burukluklar, halkın içine düştüğü yoksulluğa rağmen girişilen savaşlarda asla ümidini yitirmemiş ve herkese de bu ümidi aşılayan isimdir" dedi.

Ersoy'un yok edilmek istenen bir milletin yeniden var olduğunu dünyaya tekrar kanıtlayan abide eser olan İstiklal Marşı için, "O şiir bir daha yazılamaz, onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyerek konulan ödülü almadığını da ifade etti.

MEMLEKETİN HER KÖŞESİNİ GÖRDÜ

Ali Eroğlu, bir veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy'un kurtuluş mücadelesi sırasında halkın yaralarını sarmak için harekete geçtiğini belirterek acı memleket gerçekleri ile mesleğini icra ederken karşılaştığını söyledi. Ali Eroğlu, "Görev yeri İstanbul olduğu halde, önce Edirne'de, daha sonra Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde dolaşarak bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yaptı. Birçok tarih araştırmacısı, 'Eğer Mehmet Akif baytarlığın yüklediği vazifeleri görmek için Türk köylerinde at dolaştırmamış olsaydı, Türk'ün yüksek cevherini, asıl özünü yerinde ve içinde tetkik etmeseydi İstiklal Marşı'na ruh veremez, asla bu kadar yüce bir marş yazamazdı' demektedir. O, Türk'ü özünden gördü, candan sevdi, duydu ve yazdı. Vefatının 83. Yılında meslektaşımız, büyük şairimiz meslektaşımız Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Ali Eroğlu açıklamasının son bölümünde Mehmet Akif Ersoy'un, arkasında bıraktığı mesleğine olan sevgi ve özlemini 'Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar. Bize insan hekiminden daha lazım veteriner hekim' mısraları ile ifade ettiğini de söyledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü
Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız

Son Dakika Haberleri
20:26 Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikaları binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi - Son Dakika
20:24 Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
20:23 Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Son Dakika
20:22 Trafik kazası mağdurlarından sürücünün serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
20:20 Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TVHB, meslektaşları Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yılında andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]