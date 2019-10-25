Son Dakika Haberleri: Twitter, Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile doğruladı
Son Dakika Dünya Twitter, Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile doğruladı

Twitter, Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile doğruladı

22 dakika önce

Sosyal paylaşım platformu Twitter, Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri olan Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile doğruladı.

Twitter, Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile doğruladı, System.String[]

Sosyal paylaşım platformu Twitter, Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri olan Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile doğruladı.


'Mavi onay rozeti' olarak da bilinen mavi tik, kullanıcının kontrolündeki hesabın onaylanmış olduğu anlamına geliyor ve hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlıyor.

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Mazlum Kobani, Twitter, Suriye, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:59 
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