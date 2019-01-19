Son Dakika Haberleri: U16 Milli Takım Ege Kupası'nı Kazandı (Ek Görüntü)

U16 Milli Takım Ege Kupası'nı Kazandı (Ek Görüntü)

22 dakika önce

- U16 Milli Takım Ege Kupası'nı kazandı (Ek görüntü)İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nı İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye kazandı.

- U16 Milli Takım Ege Kupası'nı kazandı (Ek görüntü)

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nı İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye kazandı.
TFF tarafından düzenlenen Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nın final maçında İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, dokuzuncu kez şampiyon oldu. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 60 ve 70. dakikada Ömer Faruk Beyaz attı. Şampiyon Türkiye, kupasını Türkiye Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın elinden aldı. Ayrıca Altınordu Futbol Kulübü başkanı Seyit Mehmet Özkan'a turnuvaya olan katkılarından dolayı Türkiye Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas tarafından teşekkür plaketi verildi. Öte yandan şampiyona sonrasında U16 takımının yapmış olduğu dans gösterisi tribünlerden büyük alkış aldı.
Turnuva'nın üçüncülük maçını ise, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonunda Rusya'yı 5-3 mağlup eden İngiltere kazandı. Turnuvada en centilmen takım İngiltere, en skorer oyuncu İngiltere'den 5 golle Liam Delap olurken, en değerli oyuncusu ise Türkiye'den Ömer Faruk Beyaz seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:08 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip

Beşiktaş'ın Akhisarspor'a Attığı Goller Geçerli Sayılacak mı? Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:30:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: U16 Milli Takım Ege Kupası'nı Kazandı (Ek Görüntü)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]