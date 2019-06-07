Uber helikopter seferlerini başlatıyor

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber gelecek aylarda müşterilerine helikopter ile seyahat etme imkanı sunacak.Uber'in helikopterli yolculukları 9 Temmuz'da ilk kez New York kentinde hizmete girecek. İlk seferlerin New York John F Kennedy Havaalanı ile Manhattan semti arasında olacağını açıklandı. Bunun diğer kentlere de yayılması planlanıyor.