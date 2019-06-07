Son Dakika Haberleri: Uber helikopter seferlerini başlatıyor
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Uber helikopter seferlerini başlatıyor

14 dakika önce

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber gelecek aylarda müşterilerine helikopter ile seyahat etme imkanı sunacak. Uber'in helikopterli yolculuklarının gelecek 9 Temmuz’da ilk kez New York kentinde hizmete girmesi bekleniyor

Uber helikopter seferlerini başlatıyor, System.String[]
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber gelecek aylarda müşterilerine helikopter ile seyahat etme imkanı sunacak.

Uber'in helikopterli yolculukları 9 Temmuz'da ilk kez New York kentinde hizmete girecek. İlk seferlerin New York John F Kennedy Havaalanı ile Manhattan semti arasında olacağını açıklandı. Bunun diğer kentlere de yayılması planlanıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:08 
New York, Uber, Dünya
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